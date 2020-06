ആറു മാസത്തെ ശമ്പളവിഹിതം ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് നൽകി മിസോറം ഗവർണർ

കോഴിക്കോട്∙ മേയ് മുതൽ ആറു മാസത്തേക്ക് ശമ്പളത്തിന്റെ 30 ശതമാനം മിസോറം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകി മിസോറം ഗവർണർ പി.എസ്.ശ്രീധരൻപിള്ള. മുഖ്യമന്ത്രി സോറംതങ്ങ ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീധരൻപിള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയും കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപയും സംഭാവന നൽകിയിരുന്നു.

2 ലക്ഷം മിസോറം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കും നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനുപുറമെയാണ് മേയ് മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള ശമ്പളത്തിന്റെ 30 ശതമാനം വീതം നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചത്. ലോക്ഡൗൺ മൂലം മിസോറമിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ മലയാളികളടക്കമുള്ള ഇതരസംസ്ഥാനക്കാരായ വിദ്യാർഥികൾക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും ഗവർണർ ഭക്ഷണവും താമസസൗകര്യവും ഒരുക്കി നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്.

English summary: Mizoram Governor donates 30% of his gross salary to CM’s Relief Fund