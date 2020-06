പത്തനംതിട്ട ∙ നിസര്‍ഗ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനം കുറഞ്ഞതോടെ തെക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ ഏതാനും ദിവസത്തേക്കു വ്യാപകമഴയ്‌ക്കു സാധ്യതയില്ലെന്ന്‌ കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്‌ധര്‍. മഴക്കാറെടുത്തുവന്നു പെട്ടെന്നു പെയ്‌തു മാറുന്ന രീതി തുടരും. കടലിലെ ഊഷ്‌മാവും നീരാവിയും വലിച്ചെടുത്താണ്‌ ന്യൂനമര്‍ദങ്ങള്‍ ചുഴലിക്കാറ്റുകളായി മാറുന്നത്‌.

നിസര്‍ഗ ചുഴലി അറബിക്കടലിലെ നീരാവിയെ മൊത്തമായെടുത്തു ഗുജറാത്ത്‌ തീരത്ത്‌ കാറ്റും മഴയുമാക്കി പെയ്‌തിറക്കി. മണ്‍സൂണിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തില്‍ ചുഴലി രൂപമെടുത്താല്‍ കാലവര്‍ഷത്തിന്റെ തുടര്‍ന്നുള്ള മുന്നേറ്റം നേരിയ തോതില്‍ തടസ്സപ്പെടുന്നതു പതിവാണെന്ന്‌ ഭൗമമന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി ഡോ. എം.രാജീവൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അടുത്ത ന്യൂനമര്‍ദം



ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ അടുത്ത ന്യൂനമര്‍ദം പത്താം തീയതിയോടെ രൂപപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്‌ നിരീക്ഷകര്‍ പറഞ്ഞു. ഇതു‌ ശക്തിപ്പെട്ടാല്‍ കേരളത്തില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ മഴ ലഭിക്കും. അറബിക്കടലിലും ന്യൂനമര്‍ദമേഖലകള്‍ രൂപപ്പെടാന്‍ അനുകൂല സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം ഒമാന്‍ തീരത്തോടു ചേര്‍ന്നായതിനാല്‍ പശ്ചിമതീരത്തിനു പ്രയോജനപ്പെടില്ല. ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ തെക്കന്‍ ജില്ലകളില്‍ ഇടയ്‌ക്ക്‌ വെയിലും മഴയും കലര്‍ന്ന കാലാവസ്ഥ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന്‌ കൊച്ചി സര്‍വകലാശാലയിലെ ഡോ. എം.ജി.മനോജ്‌ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വടക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ കുറച്ചു കൂടി മഴ ലഭിക്കാം.



തുടക്കം ഗംഭീരം



സംസ്ഥാനത്ത്‌ ജൂണ്‍ ഒന്നു മുതല്‍ ഇന്നലെ വരെയുള്ള 3 ദിവസം 118 ശതമാനം അധികമഴ ലഭിച്ചു. 2 സെ.മീ. മഴ കിട്ടേണ്ട സ്ഥാനത്ത്‌ 15 സെ.മീ. മഴ കിട്ടിയ തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ 550 ശതമാനമാണ്‌ അധികമഴ. കോഴിക്കോട്ട്‌ 4.7 സെ.മീ. കിട്ടേണ്ട സ്ഥാനത്ത്‌ 25 സെ.മീ. ലഭിച്ചു, 440 ശതമാനം അധികം. കണ്ണൂര്‍ (251 ശതമാനം), പത്തനംതിട്ട (167), ആലപ്പുഴ (128), കാസര്‍കോട്‌ (115) എന്നിവയാണു തുടക്കത്തില്‍ 100 ശതമാനത്തിലേറെ അധിക മഴ ലഭിച്ച 6 ജില്ലകള്‍.



English Summary: Monsoon will be reduced due to Cyclone Nisarga