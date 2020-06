പുതിയ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ യുദ്ധ വിമാനം 6 വർഷത്തിനുള്ളിൽ; പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം

ന്യൂഡൽഹി∙ തദ്ദേശീയമായി നിർമിക്കുന്ന ഇരട്ട എൻജിൻ യുദ്ധവിമാനത്തിന് ഏറോനോട്ടിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസി (എഡിഎ) അന്തിമാനുമതി നൽകി. ആദ്യ വിമാനം ആറു വർഷത്തിനുള്ളിൽ യാഥാർഥ്യമാകും. 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ വിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമാകുമെന്ന് പദ്ധതിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമുയർത്തി തദ്ദേശീയമായി നിർമിച്ച തേജസ് – എൻ ഫൈറ്റർ വിമാനം അടുത്തിടെ മൂന്നുതവണ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിലും നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പൽ ഐഎൻഎസ് വിക്രമാദിത്യയിൽ വിജയകരമായി പറന്നിറങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ സാധുതയും ഇന്ത്യ പരിശോധിക്കുന്നത്.

മേയ് 22ന് പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നാവിക, വ്യോമസേനാ മേധാവിമാർ പങ്കെടുത്ത ചർച്ചയിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച നിർദേശം ഉയർന്നത്. തേജസ് വിമാനത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡിസൈനർ, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ സ്ക്വാഡ്രൺ സേവനത്തിലുള്ളയാള്‍ ഇക്കാര്യം യോഗത്തിൽ വിശദമായി അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതിനുപിന്നാലെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഇതിനാവശ്യമായ ഓപ്പറേഷനൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇറക്കുകയായിരുന്നു.

ആത്മനിർഭർ പദ്ധതിക്കുകീഴിൽ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ് യുദ്ധവിമാന നിർമാണവും വരുന്നത്. ഇതുവഴി ഭാവിയിൽ പ്രതിരോധ ഇറക്കുമതി കാര്യമായി കുറയ്ക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

പുതിയ യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് തയാറായിക്കഴിഞ്ഞു. ഐഎൻഎസ് വിക്രമാദിത്യയിൽനിന്നും ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്തിൽനിന്നും പറന്നുയരാൻ പാകത്തിലായിരിക്കും ഇവയുടെ നിർമാണം. തേജസ് – എന്‍ വിമാനത്തിൽനിന്ന് പ്രചോദിതമായാണ് പുതിയ യുദ്ധവിമാനവും വരുന്നത്. യുഎസ്, ഫ്രഞ്ച് വ്യോമസേനകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോയിങ്ങിന്റെ എഫ്/എ–18 ഇ/എഫ് ‘സൂപ്പർ ഹോർണെറ്റ്’ വിമാനങ്ങളോടു കിടപിടിക്കുന്ന രൂപകൽപ്പനയായിരിക്കും പുതിയ യുദ്ധവിമാനത്തിനെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

English Summary: New Made-In-India Fighter Cleared For Development, First Flight In 6 Years