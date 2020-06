കോവിഡ് പ്രതിരോധം ലംഘിച്ച് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ; 2.40 ലക്ഷം വരെ പിഴയിട്ട് സിംഗപ്പുർ കോടതി

സിംഗപ്പുർ∙ കോവി‍ഡ്–19 പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കിയ ‘സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ’ ലംഘിച്ചതിന്റെ പേരിൽ 9 ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സിംഗപ്പുർ കോടതി കനത്ത പിഴ വിധിച്ചു. കോവിഡ് പ്രതിരോധം ലംഘിച്ച് വാടകയ്ക്കെടുത്ത അപ്പാർട്മെന്റിൽ 9 പേരും ഒരുമിച്ചുകൂടിയതിനാണ് പിഴശിക്ഷ. 1.35 ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപ മുതൽ 2.40 ലക്ഷം രൂപവരെയാണ് പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

മേയ് അഞ്ചിനാണ് വിദ്യാർഥികളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുകൂടിയത്. കോവിഡ്–19 ‘സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിന്റെ’ സമയം ആരും വീടുകളിൽ അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കരുതെന്നും സാമൂഹിക ഇടപെടലെന്ന പേരിൽ മറ്റൊരാളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തരുതെന്നും നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതു ലംഘിച്ച് കിം കീറ്റ് റോഡിലെ അപ്പാർട്മെന്റിൽ ഇവർ സംഘം ചേർന്ന വിവരം അജ്ഞാതനായ വ്യക്തി പൊലീസിനെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

ഉച്ചയ്ക്ക് 12.50നാണ് പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചത്. പരിശോധനയ്ക്ക് പൊലീസ് എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ 17 പേരുണ്ടായിരുന്നു. നവ്ദീപ് സിങ് (20), സജൻദിപ് സിങ് (21), അവിനാശ് കൗർ (27), അർപിത് കുമാർ (27), കരംജിത് സിങ് (20), മുഹമ്മദ് ഇമ്രാൻ പാഷ (26), ശർമ ലൂക്കേഷ് (21), വിജയ് കുമാർ (20), വസീം അക്രം (33) എന്നിവർക്കാണ് പിഴ ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കേസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

ഏപ്രിൽ ഏഴിനാണ് ‘സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ’ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. ജൂൺ രണ്ടിനാണ് അവസാനിച്ചത്. ഈ കാലയളവിൽ ഭക്ഷണവും പലചരക്കും വാങ്ങുന്നതില്ലാതെ, അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ജോലിക്കാരല്ലാത്തവർ വീടിനുപുറത്തിറങ്ങരുതെന്നായിരുന്നു നിർദേശം.

English Summary: Nine Indian students in Singapore fined heavily for breaching COVID-19 "circuit breaker" rules