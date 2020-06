വീണ്ടും പ്രതിഷേധം, വൈദികന്റെ സംസ്കാരം വൈകുന്നു; ആശങ്കയിൽ നാട്ടുകാർ

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച വൈദികന്‍ കെ.ജി.വര്‍ഗീസിന്റെ മൃതദേഹം കുമാരപുരം ഓര്‍ത്തഡോക്സ് പള്ളിയുടെ സെമിത്തേരിയില്‍ അടക്കുന്നതിനെതിരെയും പ്രതിഷേധം. ബുധനാഴ്ച നന്ദന്‍കോട് പള്ളിയുടെ മലമുകളിലെ സെമിത്തേരിയില്‍ സംസ്കാരം നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടര്‍ന്ന് മാറ്റിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കാന്‍ കുടുംബം തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന് അനുമതി നല്‍കിയെങ്കിലും മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാന്‍ കുമാരപുരം ഇടവക തയാറായി. എന്നാൽ ഇവിടെയും പ്രതിഷേധം ഉയരുകയായിരുന്നു



കുമാരപുരം ഓര്‍ത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം

വൈദികന്‍ അംഗമായ നാലാഞ്ചിറ ഓര്‍ത്തഡോക്സ് പള്ളിയില്‍ സെല്ലാര്‍ മാതൃകയിലുള്ള കല്ലറയായതിനാല്‍ കോവിഡ് മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് സംസ്കാരം സാധ്യമല്ല. നന്ദന്‍കോട് പള്ളിയുടെ മലമുകളിലെ സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കാരം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടര്‍ന്ന് മാറ്റുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് വൈദികന്റെ സ്വന്തം ഇടവകയായ കടമ്പനാട് പള്ളിയില്‍‍ സംസ്കരിക്കാനാകുമോയെന്ന് അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും ദൂരംകൂടുതല്‍ കാരണം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അനുമതി നിഷേധിച്ചു. മറ്റു വഴിയില്ലെങ്കില്‍ മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലെന്നാണ് സഭയുടെ നിലപാട്.

അതേസമയം 43 ദിവസം തുടര്‍ച്ചയായി ആശുപത്രിയിലായിരുന്ന വൈദികന് എവിടെനിന്ന് രോഗം ബാധിച്ചുവെന്ന് അറിയാത്തത് ഇപ്പോഴും ആശങ്കയേറ്റുന്നു. വൈദികനെ ചികില്‍സിച്ച തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ നിന്നോ പേരൂര്‍ക്കട ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നോ ആണ് രോഗം പിടിപ്പെട്ടതെന്ന സംശയം ബലപ്പെടുന്നുണ്ട്. 19 ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ആശുപത്രി ജീവനക്കാര്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. മെഡിക്കൽ കോളജിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിൽസയിലായിരുന്ന ഫാദർ കെ.ജി.വർഗീസ് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് മരിച്ചത്. ന്യൂമോണിയ ബാധിതനായതിനാൽ സ്രവ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

