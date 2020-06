കോവിഡ് പോരാട്ടം: ഒന്നാമൻ രാജസ്ഥാൻ; മടങ്ങിയെത്തിയാൽ ഗ്രാമത്തിനു പുറത്ത്

ജയ്പുർ ∙ കോവിഡ് നേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ ഒന്നാമതെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിലയിരുത്തൽ. രോഗബാധ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രോഗികളുടെ എണ്ണം, ഭേദമായവർ, മരണസംഖ്യ എന്നിവ പരിഗണിച്ചു തയാറാക്കിയ താരതമ്യപ്പട്ടികയിലാണു രാജസ്ഥാന്‍ ഒന്നാമതെത്തിയത്.

സംസ്ഥാനത്തു കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനായിരത്തോട് അടുത്തെങ്കിലും പുതിയതായി രോഗം ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറച്ചു നിർത്തുന്നതിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ 68 പേരിൽക്കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ രോഗബാധിതർ 9720 പേരായി ഉയർന്നുവെങ്കിലും 6819 പേരും രോഗമുക്തരായിക്കഴിഞ്ഞു. 209 പേർ മാത്രമാണു രോഗത്തിനു കീഴടങ്ങിയത്.

സംസ്ഥാനത്തു നാലര ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് ഇതിനോടകം കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. രാജ്യത്തു 12 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാകുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് അതു 18 ദിവസമാണ്. ഭിൽവാഡയിലേതുപോലെ റെഡ് സോണുകളായി മാറിയ ഇടങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ വലിയ അളവിൽ ഇതിനു സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വൈറസ്ബാധ തുടങ്ങിയ ഉടൻതന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയ മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ വാനുകൾ, ആരോഗ്യസേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ കുറവായ ഗ്രാമങ്ങളിൽ രോഗ ബാധിതരെ തുടക്കത്തിലെ കണ്ടെത്തി ചികിൽസ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു സഹായകമായി. മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങിൽ നിന്നായി 11 ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികൾ മടങ്ങി വന്നെങ്കിലും ഗ്രാമീണ തലങ്ങളിൽ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ രോഗ വ്യാപനം ഗണ്യമായ തോതിൽ തടയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി രഘു ശർമ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തു രോഗം ഭേദമാകുന്നവർ 67.59% ആണെന്നും മരണനിരക്കു 2.16% ആണെന്നും ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ ഏറെ മുന്നിലാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മടങ്ങിവരുന്നവർക്കു വീട് ഗ്രാമത്തിനു പുറത്ത്

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയവർക്ക് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി രാജസ്ഥാനിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ. ജയ്സാൽമേർ, ബാഡ്മേർ, ജലോർ തുടങ്ങിയ മരുപ്രദേശങ്ങളിലെ ഗ്രാമീണരാണു തങ്ങളുടേതായ ക്വാറന്റീൻ സംവിധാനങ്ങളൊരുക്കി കോവിഡിനെ തടയുന്നത്. അതിർത്തി ജില്ലകളായ ഇവിടങ്ങളിൽ മടങ്ങിയെത്തുന്നവരിൽ പലരും കോവിഡ് ബാധിതരാണ്.

അഹമ്മദാബാദ്. സൂറത്ത്, മുംബൈ തുടങ്ങിയ പട്ടണങ്ങളിൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള നൂറു കണക്കിനു യുവാക്കളാണു ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇവർക്കായി ഗ്രാമങ്ങൾക്കു പുറത്തു കുടിലുകൾ കെട്ടിയാണു ഗ്രാമീണർ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നത്. ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കു പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു കർശന വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രാമീണർക്കിടിയൽ സർക്കാർ വക ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും നടക്കുന്നുണ്ട്. സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ഗ്രാമസേവാ സമിതികളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുമാണ് ഇതിനു നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.

English summary: Rajasthan keeps up the COVID 19 fight