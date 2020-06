‘ഇന്ത്യയിൽ നവംബർ– ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ തന്നെ കൊറോണ എത്തിയിരുന്നു’

ഹൈദരാബാദ്∙ ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് കേസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. ഈ വര്‍ഷം ജനുവരി 30ന്. എന്നാല്‍ അതിനു മുമ്പു തന്നെ ചൈനയിലെ വുഹാനില്‍നിന്നുള്ള വൈറസ് കുടുംബത്തില്‍പെട്ട പൂര്‍വികന്‍ 2019 നവംബറില്‍ തന്നെ ഇന്ത്യയില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് രാജ്യത്തെ മുന്‍നിര ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കണ്ടെത്തല്‍.

വുഹാനിലെ വൈറസിന്റെ പൊതു പൂര്‍വികന്‍ (എംആര്‍സിഎ- മോസ്റ്റ് റീസന്റ് കോമണ്‍ ആന്‍സെസ്റ്റേഴ്‌സ്) 2019 നവംബര്‍ മുതല്‍ തന്നെ വൈറസ് വ്യാപനത്തിലായിരിക്കാമെന്നാണു കണക്കാക്കുന്നത്. കണ്ടെത്തല്‍ പ്രകാരം വുഹാനില്‍നിന്നുള്ള നോവല്‍ കൊറോണ വൈറസ് കുടുംബത്തിലെ പൂര്‍വികന്‍ 2019 ഡിസംബര്‍ 11 മുതല്‍ രോഗം പരത്തുന്നതു തുടങ്ങിയിരുന്നു. 'ടൈം ടു മോസ്റ്റ് റീസന്റ് കോമണ്‍ ആന്‍സെസ്റ്റേഴ്‌സ്' രീതി വച്ചിട്ടാണു കണ്ടെത്തല്‍.

അതു പ്രകാരം തെലങ്കാനയും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇപ്പോള്‍ അതിവേഗം പടരുന്ന വൈറസ് ഉയര്‍ന്നു വന്നത് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നവംബര്‍ 26നും ഡിസംബര്‍ 25നും ഇടയ്ക്കാണ്. എന്നാല്‍ ജനുവരി 30ന് മുന്‍പ് ചൈനയില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ യാത്രക്കാര്‍ വഴിയാണോ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ഏത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയില്‍ വന്‍ തോതില്‍ രോഗപരിശോധന നടന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിനു കാരണം.

ഹൈദരാബാദിലെ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ സെല്ലുലാര്‍ ആന്‍ഡ് മോളിക്യുലര്‍ ബയോളജി (സിസിഎംബി) ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് മറ്റു ഗവേഷകരോടൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് ഇക്കാര്യത്തില്‍ പഠനം നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി രോഗം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത കേരളത്തില്‍ വൈറസിന്റെ വര്‍ഗം വുഹാനിലെ പൂര്‍വികരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാല്‍ ഹൈദരാബാദില്‍ കണ്ടെത്തിയതിനു വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ ഉദ്ഭവം വുഹാന്‍ ആയിരുന്നില്ല. പകരം തെക്കു കിഴക്കന്‍ ഏഷ്യയിലേ ഏതോ ഭാഗമാണ്. ഏതു രാജ്യത്തുനിന്നാണ് ഈ വൈറസ് ഉദ്ഭവിച്ചതെന്ന് ഇനിയും കണ്ടെത്താന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് സിസിഎംബി ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. രാകേഷ് കെ. മിശ്ര പറയുന്നത്.

വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദമായ ഐ/എ3ഐയുടെ എംആര്‍സിഎ പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ ഇതു ജനുവരി 17നും ഫെബ്രുവരി 25നും ഇടയില്‍തന്നെ പടരാന്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ ജനിതക ഘടന പരിശോധിച്ച 361 സാംപിളുകളില്‍ 41 ശതമാനത്തിലും ഇതാണുള്ളത്. ശേഷിക്കുന്ന സാംപിളുകളില്‍ യൂറോപ്യന്‍ വകഭേദം (എ2എ) ആണുള്ളത്. തമിഴ്‌നാട്, മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാന, ഡല്‍ഹി സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള സാംപിളുകളില്‍ ഐ/എ3ഐ ആണ് കൂടുതലുള്ളത്.

English Summary: Scientists estimate Covid may have entered India in November-December