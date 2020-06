താഴത്തങ്ങാടി കൊലക്കേസ്: പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ട കാർ ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൽ; തെളിവെടുപ്പ്

ആലപ്പുഴ/കോട്ടയം ∙ താഴത്തങ്ങാടി കൊലക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാർ ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൽ കണ്ടെത്തി. പൊലീസും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും പരിശോധിക്കുന്നു. കൃത്യത്തിനു ശേഷം പ്രതി മുഹമ്മദ് ബിലാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഉപയോഗിച്ച കാറാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ബിലാലിനെ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച രാത്രി പൊലീസ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നു കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത ബിലാലിന്റെ അറസ്റ്റ് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. നേരത്തെ ചില കേസുകളിൽ ഇയാൾ പ്രതിയെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

താഴത്തങ്ങാടി പാറപ്പാടത്ത് ഷാനി മൻസിൽ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് സാലിക്കിന്റെ ഭാര്യ ഷീബയാണ് (55) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഭർത്താവ് എം.എ.അബ്ദുൽ സാലി മെഡിക്കൽ‌ കോളജിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുകയാണ്. പ്രതിയുമായി പൊലീസ് എറണാകുളത്തു തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. എറണാകുളത്തെ വീട്ടില്‍നിന്നു സ്വര്‍ണം കണ്ടെടുത്തു. മോഷ്ടിച്ച കാർ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം. സിസിടിവി നിന്നാണു പ്രതിയെക്കുറിച്ചു സൂചന ലഭിച്ചത്. പൊലീസ് പ്രദേശികമായി തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കി. അങ്ങനെയാണ് എറണാകുളത്തു നിന്നു പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

വീട്ടിലെ ടീപോയ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇരുവരെയും ആക്രമിച്ചത്. വീട്ടമ്മയുടെ സ്വർണം കവർന്നു. വീട്ടിൽനിന്ന് പണവും മോഷ്ടിച്ചു. തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പാചകവാതക സിലിണ്ടർ തുറന്നുവിട്ടു. പണ്ടു പലപ്പോഴും ഇയാൾക്ക് അഭയം നൽകിയിരുന്നത് ഈ വീട്ടുകാരാണ്. പരിചയക്കാരനായതിനാൽ വീട്ടുകാർക്കു സംശയം തോന്നിയില്ല. വീട്ടമ്മ വെള്ളമെടുക്കാനായി അടുക്കളയിലേക്കു പോയപ്പോൾ ഭർത്താവിനെ മർദിക്കുകയായിരുന്നു. ബഹളം കേട്ടെത്തിയപ്പോൾ ഷീബയെയും മർദിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Thazhathangady Murder: Police Found Car of the accused at Alappuzha