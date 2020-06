ലോക്ഡൗൺ പരാജയം; ലോകമഹായുദ്ധ സമയത്ത് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല: രാഹുൽ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് 19ന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനായുള്ള രാജ്യവ്യാപക ലോക്ഡൗണിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാര്‍ പൂർണ പരാജയമായിരുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ലോകമഹായുദ്ധ സമയത്ത് പോലും ഇപ്പോഴത്തേതിനു സമാനമായ ലോക്ഡൗണിലൂടെ ലോകം കടന്നുപോയില്ലെന്നും, ഇന്ത്യയിൽ പരാജയപ്പെട്ട ലോക്ഡൗൺ ആണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊറോണ വൈറസ് പകർച്ചവ്യാധിയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബജാജ് ഓട്ടോ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ രാജീവ് ബജാജുമായി നടത്തിയ ഓൺലൈൻ സംവാദത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തിയത്.

‘ഇത് വിചിത്രമാണ്. ലോകം ഈ വിധത്തിൽ പൂട്ടിയിരിക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും സങ്കൽപ്പിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ലോകമഹായുദ്ധ സമയത്ത് പോലും ലോകം പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ തുറന്നിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇത് അസാധാരണവും വിനാശകരവുമായ പ്രതിഭാസമാണ്. ലോക്ഡൗൺ മോശമായി ബാധിച്ചത് ദരിദ്രരെയും അതിഥി തൊഴിലാളികളെയുമാണ്. അവർക്ക് പോകാൻ ഒരിടമില്ലായിരുന്നു. കേന്ദ്രസർക്കാർ ഒരു സഹായിയായി പ്രവർത്തിക്കണം. കോവിഡ് പോരാട്ടം മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് കൈമാറേണ്ടതായിരുന്നു. കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇപ്പോൾ പിന്മാറി എന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഏറെ വൈകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ പരാജയപ്പെട്ട ലോക്ഡൗൺ ആണ്. കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുമ്പോൾ ലോക്ഡൗൺ ലഘൂകരിക്കുന്ന ഏക രാജ്യം ഇന്ത്യയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Watch: In conversation with Mr Rajiv Bajaj on the Covid19 crisis. https://t.co/wLwUpAwxDd — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 4, 2020

നേരത്തെ, മുൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ രഘുറാം രാജൻ, നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവ് അഭിജിത് ബാനർജി, ഹാർവാർഡ് ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രൊഫസർ ആശിഷ് ഝാ, സ്വീഡിഷ് എപ്പിഡെമിയോളജിസ്റ്റ് ജോഹാൻ ഗീസെക്കെ എന്നിവരുമായും രാഹുൽ ഗാന്ധി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു,

