നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചില്ല, മല്യയെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കാനാകില്ല: ബ്രിട്ടിഷ് ഹൈക്കമ്മിഷൻ

ലണ്ടന്‍∙ നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കാതെ വിവാദ വ്യവസായി വിജയ് മല്യയെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ബ്രിട്ടിഷ് ഹൈക്കമ്മിഷൻ. നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മല്യയെ ഇന്ത്യയിലേക്കു വിടാനാകു. എന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അത്യന്തം രഹസ്യമാണെന്നും പുറത്തു പറയാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മല്യ നല്‍കിയിരുന്ന ഹർജി കഴിഞ്ഞ മെയ് 14ന് ബ്രിട്ടൻ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കാൻ എത്ര നാളെടുക്കുമെന്നു പറയാൻ ആകില്ലെന്നും എത്രയും വേഗം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണു ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഹൈക്കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി. വിജയ് മല്യയെ ഇന്ത്യക്കു കൈമാറാൻ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് വെസ്റ്റ്മിന്‍സ്റ്റർ മജിസ്ട്രേട്ട്സ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.

വായ്പാത്തട്ടിപ്പു കേസിൽ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ മല്യ കുറ്റക്കാരനാണെന്നു കണ്ടെത്തിയതിനാലായിരുന്നു വിധി. ഇന്ത്യൻ ജയിലുകളിൽ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യമായതിനാൽ തന്നെ കൈമാറരുതെന്നു കാണിച്ച് മല്യ നൽകിയ അപേക്ഷ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു.



ഇത് അംഗീകരിച്ചാണ് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെയും മല്യ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. വിവിധ ബാങ്കുകളിൽനിന്നായി വായ്പയെടുത്ത 9000 കോടി രൂപ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയപ്പോഴാണു 2017ൽ മല്യ ലണ്ടനിലേക്ക് മുങ്ങിയത്.



ബ്രിട്ടനും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയായെന്നും മല്യയെ ഉടനെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കുമെന്നുമാണ് ഇന്നലെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. മുംബൈയിലെ ആര്‍തര്‍ റോഡ് ജയിലിലാകും മല്യയെ പാര്‍പ്പിക്കുകയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു.



English Summary : ‘Vijay Mallya’s extradition not possible until legal issue resolved,’ says UK