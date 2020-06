തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് ആന്റിബോ‍ഡി ടെസ്റ്റുകൾ വ്യാപകമായി ആരംഭിക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഐസിഎംആർ വഴി 14,000 കിറ്റ് ലഭിച്ചു.10,000 എണ്ണം വിവിധ ജില്ലകൾക്ക് നൽകി. 40,000 കിറ്റുകൾ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടും എന്ന് അറിയിപ്പുണ്ട്. ഒരാഴ്ച 15,000 വരെ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടോ എന്നു നിരീക്ഷിക്കാനാണിത്.

ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയാൽ പിസിആർ ടെസ്റ്റ് നടത്തും. വിദേശത്തുനിന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുമായി 1,77,033 പേരാണ് ഇതുവരെ എത്തിയത്. ഇതിൽ 30,363 പേർ വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തിയതാണ്. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് 1,46,670 പേർ വന്നു. ഇതിൽ 93,783 പേർ തീവ്രരോഗവ്യാപന മേഖലകളിൽനിന്ന് വന്നതാണ്. അതായത് 63 ശതമാനം പേർ. റോഡ് വഴി 79 ശതമാനം പേരും റെയിൽ വഴി 10.8 ശതമാനം ആളുകളും എത്തി. വിമാനം വഴി 9.49 ശതമാനം.

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു വന്നവരിൽ 37 ശതമാനം പേരും തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നാണ്. കർണാടക 26.9 ശതമാനം, മഹാരാഷ്ട്ര 14 ശതമാനം. വിദേശത്തുനിന്ന് യുഎഇയിൽനിന്നാണ് കൂടുതൽ പേർ എത്തിയത്. 47.8 ശതമാനം. ഒമാൻ 11.6 ശതമാനം. കുവൈത്ത് 7.6 ശതമാനം. വന്നവരിൽ 680 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 343 പേർ വിദേശത്തുനിന്നും 337 പേർ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും എത്തി. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് എത്തിയവർക്കാണ് കൂടുതൽ രോഗബാധ, 196.

English Summary: Antibody Test in Kerala will Increases, Says CM Pinarayi Vijayan