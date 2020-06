വാഷിങ്ടന്‍∙ ലോകമെമ്പാടും കോവിഡ് പടര്‍ന്നു പിടിച്ചതിനു ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പഴി കേട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്ഥാപകന്‍ ബില്‍ ഗേറ്റ്‌സ്. കൊറോണ വൈറസ് പടര്‍ത്തിയതിനു പിന്നില്‍ ബില്‍ ഗേറ്റ്‌സിന്റെ ലാഭക്കൊതിയാണെന്നു വരെ ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

കൊറോണ വാക്‌സിന്റെ രൂപത്തില്‍ എല്ലാ ആളുകളുടെ ശരീരത്തിലും മൈക്രോ ചിപ് ട്രാക്കിങ് സംവിധാനം കടത്തിവിടാനാണു ബില്‍ ഗേറ്റ്‌സ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന ആരോപണമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. ബില്‍ ആന്‍ഡ് മിലിന്ദ ഗേറ്റ്‌സ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ കൊറോണ വാക്‌സിന്‍ ഗവേഷണത്തില്‍ സജീവമായിരിക്കുന്നതാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം.

എന്നാല്‍ ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും വിവേകശൂന്യമായ ആരോപണങ്ങള്‍ ആയതുകൊണ്ടാണു പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നതെന്നും ഗേറ്റ്‌സ് പറഞ്ഞു. മൈക്രോചിപ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ ഒരു തരത്തിലും ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വാക്‌സിന്‍ വാങ്ങാനായി വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഫൗണ്ടേഷനു ധനസഹായം നല്‍കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാമാരിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



മാര്‍ച്ച്, ഏപ്രില്‍ മാസങ്ങളില്‍ ബില്‍ ഗേറ്റ്‌സിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ ഏതാണ്ട് 12 ലക്ഷത്തിലേറെ തവണ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പരാമര്‍ശിക്കപ്പെടുകയോ തിരയുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 28 ശതമാനം യുഎസ് പൗരന്മാർ ഇതു വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നാണ് യാഹൂ ന്യൂസ് സര്‍വേയില്‍ തെളിഞ്ഞത്. 44 ശതമാനം റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിക്കാരും ഫോക്‌സ്‌ന്യൂസിന്റെ 50 ശതമാനം പ്രേക്ഷകരും ഇതു വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ എംഎസ്എന്‍ബിസിയുടെ 61 ശതമാനം പ്രേക്ഷകര്‍ ഇതു തള്ളിക്കളഞ്ഞു.



ഇത്തരം ആരോപണങ്ങള്‍ തനിക്കുള്ള ഫണ്ടിങ്ങിനെ ബാധിക്കില്ലെന്നു ഗേറ്റ്‌സ് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ വാക്‌സിന്‍ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിയുമ്പോള്‍ ഈ ആരോപണങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ അത് ഉപയോഗിക്കാന്‍ വിസമ്മതിക്കും. ഇതു രോഗവ്യാപനം തടയാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കു തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ആശങ്കപ്പെടുന്നു.

English Summary: Bill Gates finds it hard to deny conspiracy theories about him because they are so stupid