ഒരു വർഷത്തേക്ക് പുതിയ പദ്ധതികൾ ഇല്ല; ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ധനമന്ത്രാലയം

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാ ഒരു വർഷത്തേക്ക് പുതിയ സർക്കാർ പദ്ധതികളൊന്നും ആരംഭിക്കരുതെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഒരു അപേക്ഷയും ധനമന്ത്രാലയത്തിനു സമർപ്പിക്കരുതെന്ന് എല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

‘പ്രധാൻമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ പദ്ധതി, ആത്മനിർഭർ ഭാരതിനു കീഴിൽ അടുത്തിടെ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ എന്നിവയ്ക്കു മാത്രമേ ധനമന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നു പണം അനുവദിക്കൂ. മറ്റൊരു പദ്ധതിക്കും ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം അംഗീകാരം ലഭിക്കില്ല.’– ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ബജറ്റ് പ്രകാരം ഇതിനകം അംഗീകരിച്ച പദ്ധതികളും മാർച്ച് 31 വരെ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കും. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊതു സാമ്പത്തിക ശ്രോതസ്സുകൾക്കുള്ള ആവശ്യം കൂടുതലായി ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ട്. മാറുന്ന മുൻ‌ഗണനകൾ‌ക്ക് അനുസൃതമായി വിഭവങ്ങൾ‌ വിവേകപൂർവം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : No New Schemes For A Year: Government As Coronavirus Cases Rise