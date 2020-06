ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപനം അതിവേഗം; രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇറ്റലിയെ മറികടന്നേക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യം ലോക്ഡൗണിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നതോടെ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് അതിവേഗം വ്യാപിക്കുമെന്നു വിലയിരുത്തൽ. ഓരോ ദിവസവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ അസാധാരണമായ വർധനയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ രാജ്യത്ത് 9851 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 273 പേർ മരിച്ചു.

നിലവിലെ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തോത് അനുസരിച്ചു നാളെയോ മറ്റന്നാളോ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇറ്റലിയെ മറികടന്നേക്കും. 2.33 ലക്ഷം കോവിഡ് കേസുകളാണ് ഇതുവരെ ഇറ്റലിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 2.26 ലക്ഷമാണ് ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം. എന്നാൽ ഇന്ത്യയേക്കാൾ അഞ്ചിരട്ടി മരണങ്ങളാണ് ഇറ്റലിയിൽ.

കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ അറുപതിനായിരത്തോളം പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബ്രസീൽ, യുഎസ്, റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു മുന്നിൽ. രോഗബാധിതരുടെ പട്ടികയിൽ ഇറ്റലിക്കു തൊട്ടുപുറകിൽ എഴാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ.

ഇറ്റലിയിൽ നിലവിൽ ദിനംപ്രതി ആയിരത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് പുതിയ കേസുകൾ. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. 1544 മരണമാണ് ഈ കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 72 ദിവസത്തെ ലോക്ഡൗൺ പിന്നിടുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകളിൽ റെക്കോർഡ് വർധനയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനയുണ്ടാകുമെന്നു തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഇതുവരെ 2,26,770 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മരണം 6348 ആയി. 1,09,462 പേർ സുഖം പ്രാപിച്ചു. 1,10,960 പേരാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട്, ഡൽഹി, ഗുജറാത്ത് എന്നി സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഭൂരിഭാഗം കോവിഡ് കേസുകളും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്.

ബംഗാൾ, ബിഹാർ, ഹരിയാന, ഒഡീഷ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 48% പേർ രോഗമുക്തരായി. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 77,000 കടന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്നലെ സ്ഥിരീകരിച്ച 1,384 പുതിയ കേസുകളിൽ 1,072 ചെന്നൈയിലാണ്. ഡൽഹിയിൽ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കാൽലക്ഷം കടന്നു.

English Summary: With current rate of Covid-19 infection, India likely to overtake Italy in 2 days