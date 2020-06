അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ മടക്കം: ഗ്രാമീണ മേഖലയില്‍ പിടിമുറുക്കി വൈറസ്; ആശങ്ക

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ മടക്കത്തോടെ ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പിടിയിലാകുന്നുവെന്ന് ആശങ്ക. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഗ്രാമീണ ജില്ലകളില്‍ രോഗികളുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി കുതിച്ചുയരുകയാണ്. നഗരങ്ങള്‍ പിന്നിട്ട് വൈറസ് ഇപ്പോള്‍ ഏറ്റവും പുതിയ വിളനിലമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രാമീണമേഖലകളെയാണ്. അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ പല സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നും നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തുന്നതാണ് ഇത്തരത്തില്‍ കുതിച്ചുകയറ്റത്തിനു കാരണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ആലോചിച്ച് അതിഥിതൊഴിലാളികളെ മടക്കിയെത്തിച്ചതിനുശേഷമാണ് കര്‍ശന ലോക്ഡൗണ്‍ നടപ്പാക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന വിമര്‍ശനം ശരിവയ്ക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണ് ഗ്രാമീണമേഖലയില്‍നിന്ന് എത്തുന്നത്. ഇവരുടെ മടക്കത്തോടെ അതുവരെ രോഗം കടന്നെത്താത്ത ഗ്രാമീണമേഖലയും വൈറസിനു കീഴ്‌പ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വലിയതോതില്‍ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്ത ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ രോഗം പടരുന്നത് ഏറെ ആശങ്കയോടെയാണ് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്.

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഗ്രാമീണമേഖലയില്‍നിന്നുള്ള കേസുകളില്‍ 30 മുതല്‍ 80 ശതമാനം വരെ വര്‍ധനവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ മടങ്ങിയെത്തിയതോടെ രാജസ്ഥാനില്‍ നഗരങ്ങളെ മറികടന്ന് ഗ്രാമങ്ങളില്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ ഉയരുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെയുള്ള കേസുകളില്‍ 30 ശതമാനവും ഇപ്പോള്‍ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലാണു റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തൊഴിലാളികള്‍ കൂടുതലുള്ള ദുന്‍ഗര്‍പുര്‍, ജലോര്‍, ജോധ്പുര്‍, നഗൗര്‍, പാലി എന്നീ ജില്ലകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബാധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

കേരളത്തില്‍ കാസര്‍ഗോഡ് (112), പാലക്കാട് (144) എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കഴിഞ്ഞ മാസം രോഗികളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുകയറിയതും അധികൃതര്‍ ഇതിന് ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ ഒരു മാസം മുന്‍പ് വരെ 90% കോവിഡ് കേസുകളും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ രോഗികളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുന്ന കാഴ്ചയാണുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത 1,500 കേസുകളില്‍ 500 എണ്ണവും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍നിന്നാണ്. ഏറെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഗോത്രമേഖലകളില്‍ രോഗം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

4.5 ലക്ഷം അതിഥിതൊഴിലാളികള്‍ മടങ്ങിയെത്തിയ ഒഡീഷയില്‍ 80% പോസിറ്റീവ് കേസുകളും ഗ്രാമീണമേഖലയില്‍നിന്നാണ്. 80% തൊഴിലാളികളും മടങ്ങിയെത്തിയത് 11 ജില്ലകളിലേക്കാണ്. ഇവിടങ്ങളില്‍ രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി ഉയര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മേയ് രണ്ടു വരെ ഒരു കേസ് പോലും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാതിരുന്ന ഗന്‍ജാം ജില്ലയില്‍നിന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ഒഡീഷയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കേസുകള്‍ ഉയര്‍ന്നുവന്നിരിക്കുന്നത് - 499 രോഗികള്‍. മൂന്നു പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

പല സ്ഥലങ്ങളില്‍നിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ തൊളിലാളികളോടു ഗ്രാമവാസികള്‍ മനുഷ്യത്വരഹിതമായാണു പെരുമാറുന്നതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചെത്തിയവരെ ഗ്രാമത്തിനു പുറത്താണു താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്വാറന്റീന്‍ നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം വീട്ടില്‍ കഴിയാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലാണു പലരും. നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നാണു മിക്കവരും പറയുന്നത്.

ബംഗാളില്‍ ആദ്യ കേസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതും മരണം ഉണ്ടായതും കൊല്‍ക്കത്തയിലാണ്. പിന്നീടു സമീപത്തുള്ള ജില്ലകളിലേക്കും രോഗം ബാധിച്ചു. എന്നാല്‍ തൊഴിലാളികള്‍ മടങ്ങിയെത്തിയതോടെ മാള്‍ഡ, വടക്ക്, തെക്ക് ദിനജ്പുര്‍, ഹൂഗ്ലി, കൂച്ച്‌ബിഹാർ, ബാറിങ് ഹൂഗ്ലി തുടങ്ങിയ ജില്ലകള്‍ കൊല്‍ക്കത്തയെ മറികടന്നുകഴിഞ്ഞു. ട്രെയിനിലും റോഡ് മാര്‍ഗത്തിലും ആറ് ലക്ഷം അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ് ബംഗാളിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തിയത്.

ജൂണ്‍ 2 വരെ ബിഹാറില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത 4,049 കേസുകളില്‍ 2,905 എണ്ണവും മേയ് മൂന്നിനുശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയ അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ്. 70% രോഗികളും അതിഥിതൊഴിലാളികള്‍ ആണെന്നും ഇവര്‍ ഗ്രാമീണമേഖലയില്‍നിന്നാണെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഏപ്രില്‍ 1ന് ബിഹാറില്‍ 24 കോവിഡ് കേസുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതില്‍ അഞ്ചെണ്ണം നഗരമേഖലയില്‍നിന്നായിരുന്നു. മേയ് 1ന് കേസുകളുടെ എണ്ണം 450 ആയി. പിന്നീട് ട്രെയിനുകളില്‍ 20 ലക്ഷം പേരും റോഡ് മാര്‍ഗം 2 ലക്ഷം പേരുമാണു മടങ്ങിയെത്തിയത്.

ഛത്തീസ്ഗഡില്‍ ഗ്രാമീണമേഖലയില്‍ മേയ് 1ന് വെറും എട്ട് രോഗികള്‍ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ജൂണില്‍ അത് 464 ആയി കുതിച്ചുയര്‍ന്നു. ആകെയുള്ള 556 കേസുകളില്‍ 90 ശതമാനവും അതിഥിതൊഴിലാളികള്‍ ആണെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. രണ്ടു ലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകളാണ് മടങ്ങിയെത്തിയത്. 30 ലക്ഷം തൊഴിലാളികള്‍ മടങ്ങിയെത്തിയ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലും സ്ഥിതി സമാനമാണ്. ബസ്തി, അമേഠി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഏറെ രോഗികളുള്ളത്. ജൂണ്‍ 2ന് ബസ്തിയില്‍ 183 കേസുകളും അമേഠിയില്‍ 142 കേസുകളുമാണ് ഉള്ളത്. ആകെയുള്ള 3,324 കേസുകളില്‍ 70 ശതമാനവും മടങ്ങിയെത്തിയവരാണ്.

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ആകെയുള്ള 10,680 കേസുകളില്‍ 78 ശതമാനവും ചെന്നൈയിലാണ്. കോയമ്പേട് ചന്തയില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവര്‍ തിരികെ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയതോടെയാണ് ഗ്രാമങ്ങളില്‍ രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോള്‍ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും കേസുകളുടെ എണ്ണം ഉയരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

English Summary: Covid's new hunting ground: Rural India, as cases surge with return of migrants