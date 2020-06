ഇരമ്പലോടെ ഒഴുകിയെത്തും വെട്ടുകിളികൾ; കേരളത്തിനും ഭീഷണിയോ?

പാലക്കാട്∙ കാറ്റിനെ‍ാപ്പം വലിയ ഇരമ്പലേ‍ാടെ ഒഴുകിയെത്തി, കർഷകരുടെ പേടിസ്വപ്നമായി മാറിയ വെട്ടുകിളികൾ മടങ്ങിയേ‍ാ? ഇല്ലെന്നാണു വിദഗ്ധരുടെ നിരീക്ഷണം. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും വൻതേ‍ാതിൽ ഭക്ഷ്യവിളകൾ നശിപ്പിച്ച കിളികൾ കർണാടക, തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിയെന്നാണ് ഒടുവിലത്തെ റിപ്പേ‍ാർട്ട്.

ശക്തമായ ന്യൂനമർദ്ദവും ചുഴലിയും കാരണം കാലവർഷക്കാറ്റ് ഗതിമാറുകയേ‍ാ, ദുർബലമാവുകയേ‍ാ ചെയ്താൽ കിളിക്കൂട്ടം പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഏക വിള്ളലായ പാലക്കാട് ചുരത്തിലൂടെ കേരളത്തിലെത്തിയേക്കുമെന്നാണ് നിഗമനം. നിലവിൽ കാലവർഷക്കാറ്റ് ശക്തമായതിനാൽ ആശങ്കവേണ്ടെന്നു കാർഷിക സർവകലാശാല കലാവസ്ഥ വ്യതിയാന പഠനവിഭാഗം അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

വയനാട്ടിലെ പുൽപ്പള്ളിയിൽ വെട്ടുകിളി ആക്രമണം ഉണ്ടായെന്നു പ്രചരിച്ചെങ്കിലും അതു മറ്റെ‍ാരിനം ജീവികളാണെന്നാണു കണ്ടെത്തൽ. കാറ്റിന്റെ ദിശക്കൊപ്പമാണു വെട്ടുകിളികളുടെ സഞ്ചാരം. വൻകൂട്ടമായി എത്തുന്ന ഇവയിൽനിന്നു കൃഷി രക്ഷിക്കാൻ സംവിധാനമില്ല. പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിനു ഹെക്ടർ കൃഷി ഇതിനകം വെട്ടിയും തിന്നും നശിപ്പിച്ചതേ‍ാടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുതന്നെ ആശങ്ക ഉയർന്നു. അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് തമിഴ്നാട്, കർണാടക സർക്കാരുകൾ. തേ‍ാട്ടവിളകളിൽ അക്രമം ആധികാരികമായി റിപ്പേ‍ാർട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് വെട്ടുകിളി അക്രമം.



ഇരമ്പലേ‍ാടെ അവയെത്തും



പുൽച്ചാടി, അല്ലെങ്കിൽ പച്ചതുള്ളന്റെ ആകൃതിയിലുളള വെട്ടുകിളികൾക്കു തവിട്ടുനിറമാണ്. ചൂണ്ടുവിരൽ വലുപ്പമേ ഉളളൂ. ആയിരക്കണക്കിനു കിളികളുള്ള കിളിക്കൂട്ടം. അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തി ഒരേസമയം 1000ത്തിലധികം ഏക്കർ കൃഷിയാണ് വെട്ടിനുറുക്കിയും തിന്നും നശിപ്പിക്കുക. പാടത്ത് ആളുകളുണ്ടെങ്കിലും കാര്യമില്ലെന്നു കലാവസ്ഥ അക്കാദമി ഗവേഷകൻ ഗേ‍ാപകുമാർ ചേ‍ാലയിൽ പറഞ്ഞു. സ്ഥലത്ത് വ്യാപകമായി മുട്ടയുമിടും. നിലവിലുളള എല്ലാ കീടനാശിനികളും നാട്ടറിവുകളും പ്രയേ‍ാഗിച്ചെങ്കിലും തടയാനായിട്ടില്ല.

ജാഗ്രതാ നിർദേശം



ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പ്രയേ‍ാഗിക്കുന്ന കീടനാശിനികളും പ്രതിരേ‍ാധ മരുന്നുകളും ജനസംഖ്യകൂടുതലായ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രയേ‍ാഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു കാർഷിക സർവകലാശാല വ്യക്തമാക്കുന്നു. മനുഷ്യരെ ബാധിക്കാത്ത മരുന്നുകൾ പ്രയേ‍ാഗിക്കാനുളള സംവിധാനം തയാറാക്കണം. അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കു കൃഷിവകുപ്പ് ഒരുങ്ങണം. പാലക്കാട് അതിർത്തിയിൽ 400 ഏക്കർ കൃഷി സ്ഥലത്തെങ്കിലും മരുന്നു പ്രയേ‍ാഗിക്കേണ്ടിവരും. മേഖലയിൽ ജാഗ്രതപുലർത്തണം.



