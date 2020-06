ന്യൂഡൽഹി∙ നിസാമുദ്ദീൻ മസ്ജിദിൽ അനുമതിയില്ലാതെ തബ്‌ലീഗ് സമ്മേളനം നടത്തിയതിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണ്ടെന്ന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാര്‍. ദിവസേന എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

അനുമതിയില്ലാതെയാണ് നിസാമുദ്ദീൻ മസ്ജിദിലെ സമ്മേളനം നടത്തിയെന്നാണു കേസ്. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒത്തുചേരലുകളും മതസമ്മേളനങ്ങളും വിലക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. വിവിധ വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും പ്രതിനിധികൾ സമ്മേളനത്തിനെത്തിയിരുന്നു.

ഇവിടെനിന്നു മടങ്ങിയവരിൽ വ്യാപകമായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിൽനിന്ന് സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

