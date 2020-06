രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന്റെ സ്നേഹദൗത്യം; ഇറാഖിലെ ഇന്ത്യക്കാർ നാട്ടിലെത്തി

തിരുവനന്തപുരം∙കോവിഡ് കാലത്ത് അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അവധി നൽകി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഒരു ദൗത്യത്തിനു വേണ്ടി ഒന്നിച്ചപ്പോൾ ഇറാഖിൽനിന്ന് കേരളത്തിലെത്തിയത് 161 പേർ. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും, കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരനും, ശശിതരൂർ എംപിയും, എം.സ്വരാജ് എംഎൽഎയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ദൗത്യത്തിന്റെ വിജയത്തിനായി അണിനിരന്നു. ദൗത്യത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മാത്യു കുഴൽനാടനും. യാത്രക്കാരുമായി ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ 1.30-ന്‌ ഇറാഖി എയർവേയ്സ് വിമാനം കൊച്ചിയിലെത്തി. മലയാളികളും തമിഴ്നാട്ടുകാരുമാണ് സംഘത്തിലുള്ളത്.

മാത്യു കുഴൽനാടൻ പ്രവാസികൾക്കായി ഉപവാസം സംഘടിപ്പിച്ചതാണ് ദൗത്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി കുഴൽനാടനുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. ദുബായിലുള്ള അഞ്ചൽ സ്വദേശി സാലു വഴി അഞ്ചൽ സ്വദേശിയായ അനിലാണ് ഇറാഖിൽ അകപ്പെട്ടവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയിച്ചത്. സഹായത്തിന് ആരുമില്ലാതെ, ജോലിയില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു മിക്കവരും. ഡൽഹിയിലുള്ള ഇറാഖി വിദ്യാർഥികളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ചാർട്ടേഡ് വിമാനം എത്തുന്ന കാര്യവും ഇറാഖിലുള്ള മലയാളികൾ പങ്കുവച്ചു.

ഇതോടെ, ഇൻർനെറ്റിൽ തിരഞ്ഞ് ഇറാഖ് ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഖെയ്ത്ത് ഹംസയുടെ ഇ മെയിൽ വിലാസം മാത്യു കുഴൽനാടൻ കണ്ടെത്തി. മലയാളികളെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാനാകുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആരാഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ അനുവാദം തന്നാൽ പ്രശ്നമില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. ബിജെപി നേതാവ് സന്ദീപ് വാര്യർ മുഖേന കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരനുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അനുകൂലമായിരുന്നു പ്രതികരണം. ശശി തരൂർ എംപി വ്യോമയാന മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തടസങ്ങൾ നീക്കി. മലയാളി അസോസിയേഷനുകൾ ഇല്ലാത്ത രാജ്യമായതിനാൽ തുടക്കത്തിൽ 40 മലയാളികളാണ് യാത്രയ്ക്കെത്തിയത്.

പിന്നീട് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളവരെയും കൊണ്ടുവരാൻ പദ്ധതിയിട്ടു. മലയാളികളും തമിഴ്നാട്ടുകാരും ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ വിമാനക്കൂലി വഹിക്കാന്‍ തയാറായി. ഒരു പ്രശ്നം അവശേഷിച്ചു, തമിഴ്നാട്ടുകാർക്ക് കേരളത്തിലിറങ്ങണമെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അനുവാദം വേണം. ഇത് നേടിയെടുക്കാൻ എം.സ്വരാജ് എംഎൽഎയുമായി സംസാരിച്ചു. സ്വരാജ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി ഇളങ്കോവൻ ഐഎഎസിനെ ദൗത്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഇളങ്കോവൻ ഇറാഖിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഔദ്യോഗികമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിന്റെ അനുമതി അറിയിച്ചതോടെ കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിലായി.

ഇറാഖ് ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഖെയ്ത്ത് ഹംസയുമായി മാത്യു കുഴൽനാടൻ ഇതിനോടകം സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു. ദൗത്യത്തിന് പിന്നിലെ വലിയ പരിശ്രമം അറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം 30 ടിക്കറ്റുകൾ സൗജന്യമായി നൽകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. നഴ്സുമാർ, ഗർഭിണികൾ, വയോധികർ തുടങ്ങിയവർക്കാണ് ഈ ടിക്കറ്റുകൾ നീക്കിവച്ചത്. ഇറാഖിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മലയാളികളെ കണ്ടെത്തുന്നത് പ്രയാസമായിരുന്നു. ശശി തരൂർ വിഷയം ട്വീറ്റ് ചെയ്തതോടെ 17പേരെ കണ്ടെത്തി സൗജന്യയാത്ര ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന്റെ ഒരുമിച്ചുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് 161 പേരുടെ സംഘം നാടണഞ്ഞത്.

English Summary: Political leaders joints hands together for Evacuation of expats from Iraq