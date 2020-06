വളർത്തു മൃഗങ്ങൾക്കായി ഒരു ചാർട്ടേഡ് വിമാനം; ചെലവ് 9 ലക്ഷം

മുംബൈ∙ ലോക്ഡൗൺ ആയതോടെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം മൃഗങ്ങളും പലയിടങ്ങളിലും കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. യാത്ര നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ ഉടമസ്ഥരിൽനിന്ന് വേർപിരിയാൻ ആയിരുന്നു ഇവയുടെ നിയോഗം. മൃഗങ്ങളെ ഒപ്പം കൂട്ടുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നുവെന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാകുകയാണ് ഡൽഹിയിൽനിന്നുള്ള ഈ വാർത്ത.

ആറു പേരുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളുമായി ഒരു സ്വകാര്യ ചാർട്ടേഡ് വിമാനം ഡൽഹിയിൽനിന്ന് മുംബൈയിലേക്കു പറക്കും. ജൂൺ പകുതിയോടെ ഈ യാത്രയുണ്ടാകും. വ്യവസായിയും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഗവേഷകയുമായ ദീപിക സിങ്ങാണ് വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ അവരുടെ ഉടമസ്ഥരുമായി കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

തന്റെ ബന്ധുക്കളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ സ്വകാര്യ ജെറ്റിനായി ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദീപിക ചിന്തിക്കുന്നത്. അതേ വിമാനത്തിൽ ഇവയെയും എത്തിക്കാമെന്നാണു കരുതിയിരുന്നതെങ്കിലും ബന്ധുക്കളിൽ ചിലര്‍ എതിർത്തതോടെ ഇതു നടന്നില്ല. ഇതേത്തുടർന്നാണു മൃഗങ്ങൾക്കായി മറ്റൊരു വിമാനം ചാർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

അസേർഷൻ ഏവിയേഷൻ എന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനം വഴിയാണ് മൃഗങ്ങൾക്കായി വിമാനം തയാറാക്കിയത്. ആറു സീറ്റുള്ള ജെറ്റാണ് ഇവയ്ക്കായി തയാറാക്കിയത്. 9.06 ലക്ഷമാണ് ഇതിനുള്ള ചെലവ്. ഓരോ വളർത്തുമൃഗത്തിനും 1.6 ലക്ഷം രൂപയാകുകയും ചെയ്തു. നാലു പേരാണ് ഇതുവരെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ വിമാനത്തിൽ അയയ്ക്കാൻ തയാറായിട്ടുള്ളത്. ഷിഷ് സു ഇനത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ടു നായ്ക്കളും ഒരു ഗോൾഡൻ റിട്രീവറും ഒരു ലേഡി പെസന്റുമാണ് സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത യാത്രികർ. ഡൽഹിയിൽനിന്ന് മുംബൈയിലേക്കാണ് യാത്ര. ഇനിയും യാത്രികരെ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധിക്കുമെന്ന് ദീപിക സിങ് പറയുന്നു.

കോവിഡ് 19 മൂലമെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലുമെടുക്കുമെന്ന് അസേർഷൻ ഏവിയേഷൻ ഉടമ രാഹുൽ മുച്ചൽ പറഞ്ഞു. യാത്രയ്ക്കു മുൻപ് മൃഗങ്ങളെയും അവയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരെയും കോവിഡ് സ്ക്രീനിങ്ങിനു വിധേയരാക്കും. ശരീരോഷ്മാവ് അളക്കും. കൂട്ടിലിട്ടു മാത്രമേ മൃഗങ്ങൾക്കു യാത്ര സാധ്യമാക്കൂവെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

