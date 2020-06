മേനകയോടു പ്രതിഷേധം; കോളാമ്പിയും മലപ്പുറം മാപ്പും അയച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്

മലപ്പുറം ∙ ഗര്‍ഭിണിയായ കാട്ടാന ചരിഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്കെതിരെ വിദ്വേഷ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയ ബിജെപി നേതാവ് മേനക ഗാന്ധിക്ക് ജില്ലയുടെ ഭൂപടവും ചരിത്രവും പാഴ്സലയച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്. വിഷം തുപ്പാൻ കോളാമ്പിയും സംഘടന പോസ്റ്റലായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണമാണ് മേനക ദേശീയവാർത്താ ഏജൻസിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലും ട്വിറ്ററിലും ഉന്നയിച്ചതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു പ്രതിഷേധം.

വർഗീയവും നിന്ദ്യവുമായ വാക്കുകളാണ് എംപിയിൽനിന്നു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും വിദ്വേഷ പ്രചരണത്തിന്റെ പേരിൽ അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ആന ചരിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ മലപ്പുറത്തെ അവഹേളിച്ച നടപടിക്കെതിരെ കേരള ലോയേഴ്‌സ് ഫോറം മലപ്പുറം യൂണിറ്റ് കലക്ടറേറ്റിനു മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി. മലപ്പുറത്തിന്റെ സംസ്കാരവും പൈതൃകവും മനസ്സിലാക്കാതെ പ്രസ്താവന നടത്തിയ മേനക ഗാന്ധി മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് വി.വി.പ്രകാശ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.



സൗഹാർദത്തോടെ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ജില്ലയിൽ ബോധപൂർവം വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കാനാണു സംഘപരിവാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജില്ലയെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് സംസ്ഥാനത്തെങ്ങും ഉയരുന്നത്. മലപ്പുറം ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട സ്ഥലമാണെന്നും ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് 300–400 പക്ഷികളെയും നായ്ക്കളെയും വിഷം കലർത്തിയ ഭക്ഷണം നൽകി മലപ്പുറത്തുകാർ കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്നും നാടൻബോംബ് ഉപയോഗിച്ച് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുകയാണെന്നുമുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് മേനക ഉയർത്തിയത്.



മേനക ഗാന്ധി

അതേസമയം, സൈലന്റ്‌വാലിയില്‍ സ്ഫോടകവസ്തു പൊട്ടി പരുക്കേറ്റ, ഗര്‍ഭിണിയായ കാട്ടാന ചരിഞ്ഞതില്‍ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മലപ്പുറം എടവണ്ണ സ്വദേശി വിൽസൺ ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. അമ്പലപ്പാറയിൽ കർഷകനാണ്. പാട്ടത്തിനെടുത്താണു കൃഷി നടത്തുന്നത്. സ്ഫോടകവസ്തു വച്ചവരെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മൂന്നുപേരെ കഴിഞ്ഞദിവസം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു.



