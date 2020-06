കൊല്ലം ∙ അഞ്ചലിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റു കൊല്ലപ്പെട്ട ഉത്രയുടെ മരണം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി സൂരജിന്റെ അമ്മയെയും സഹോദരിയെയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫിസിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി. അൽപസമയം മുൻപ് ഇരുവരും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫിസിലെത്തി. ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉടൻ ആരംഭിക്കും. അറസ്റ്റുണ്ടാകുമെന്നു സൂചന.

English Summary : Crime Branch to question Sooraj's mother and sister in Uthra Case