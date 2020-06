പുറത്തിറങ്ങുമ്പോള്‍ മാസ്ക് ധരിച്ചേ മതിയാവൂ; മുൻ നിലപാടു തിരുത്തി ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ

ജനീവ∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യപാനത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ). മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നതിന് തെളിവില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ. ‘അപകടകരമായ പകർച്ചവ്യാധി കണികകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ’ മാസ്കിനു സാധിക്കുമെന്ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയ നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു.

തുണികൊണ്ടുള്ള നോൺ മെഡിക്കൽ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതിനാണ് നിർദേശമെന്ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുടെ ടെക്നിക്കൽ ലീഡ് എക്സ്പേർട്ട് ഡോ. മരിയ വാൻ കെർഖോവ് രാജ്യാന്തര വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സിനോടു പറഞ്ഞു. രോഗമുള്ളവരും അവരെ പരിചരിക്കുന്നവരും മാത്രം മെഡിക്കൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

മാസ്ക് ധരിച്ചുവെന്നുകരുതി രോഗബാധയിൽനിന്നു സുരക്ഷിതരാണെന്നു കരുതരുതെന്നും ഡോ. വാൻ കെർഖോവ് പറഞ്ഞു. രോഗം പടരുന്നതു കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു മാർഗം മാത്രമാണിത്. മാസ്ക് ധരിച്ചതുകൊണ്ടുമാത്രം രോഗത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നു കരുതരുതെന്ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടെഡ്രോസ് അഥാനോം ഘെബ്രെയെസുസ് പറഞ്ഞു.

