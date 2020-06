സംസ്ഥാനത്ത് 15–ാമത്തെ കോവിഡ് മരണം; മരിച്ചത് മുൻ സന്തോഷ് ട്രോഫി താരം

മലപ്പുറം∙ സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കോവിഡ് മരണം. മുന്‍ സന്തോഷ് ട്രോഫി താരമായ ഇളയിടത്ത് ഹംസക്കോയ (61) ആണ് മരിച്ചത്. പരപ്പനങ്ങാടി സ്വദേശിയാണ് ഹംസക്കോയ. സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കു വേണ്ടി ബൂട്ടണിഞ്ഞ ഇദ്ദേഹം നെഹ്റു ട്രോഫി ഇന്ത്യൻ ടീം അംഗവും മുൻ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല താരവുമാണ്. മുംബൈയിലായിരുന്നു സ്ഥിരതാമസം.

1981 മുതൽ 86 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാമ് സന്തോഷ് ട്രോഫികളിൽ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ക്യാംപിലേക്ക് 2 തവണ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 76–77, 78–79 വർഷങ്ങളിൽ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ടീമിനു വേണ്ടിയും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ(1978), യൂണിയൻ ബാങ്ക്(1981),ആർസിഎഫ്(1983), ടാറ്റ സ്പോർട്സ് ക്ലബ് (1984), ഓർകായ് മിൽസ് (1986) തുടങ്ങിയ ക്ലബുകൾക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഹംസക്കോയ. 10 ദിവസം മുമ്പ് മുംബൈയിൽ നിന്നു കുടുംബത്തോടൊപ്പം മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഭാര്യയ്ക്കും മകനുമാണ് ആദ്യം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മൂന്നു മാസവും മൂന്നു വയസ്സും പ്രായമുള്ള രണ്ടു പേരക്കുട്ടികൾ അടക്കം കുടുംബത്തിൽ 5 പേർക്ക് രോഗമുണ്ട്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചുള്ള മരണസംഖ്യ 15 ആയി.

