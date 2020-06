കോവിഡ്–19, ഡെങ്കി രോഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധം?; ആശങ്കപ്പെടുത്തി മുംബൈ

മുംബൈ∙ മഴക്കാലം ആരംഭിച്ചതിനുപിന്നാലെ വൈറൽ, ബാക്ടീരിയൽ രോഗങ്ങൾക്കൂടി തലപൊക്കുന്നതിനൊപ്പം മുംബൈയിൽനിന്ന് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു വാർത്തയുംകൂടി വരുന്നു. കോവിഡ്–19 പോസിറ്റീവായ 3 പേർക്ക് ഡെങ്കി രോഗവും ബാധിച്ചെന്നതാണ് റിപ്പോർട്ട്. മാർച്ചിൽ ലാൻസെറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ഇരു രോഗത്തെയും വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും ‘ക്ലിനിക്കൽ, ലാബ് ലക്ഷണങ്ങളിൽ സമാനത’ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറയുന്നു.

ഈ മൂന്നുപേർക്കും കോവിഡ്–19 രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പ്രകടമായിരുന്നതെന്ന് ബ്രീച്ച് കാന്‍ഡി ആശുപത്രിയിലെ ഫിസിഷ്യൻ ഡോ. പ്രതിത് സംദാനി പറഞ്ഞു. ഇതില്‍ 82 വയസ്സുകാരന് ന്യുമോണിയയുണ്ട്. ഡെങ്കി രോഗമാണെന്നാണ് പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞത്. ഡെങ്കി ലക്ഷണങ്ങളില്ലതാനും. എന്നാൽ ആർടി പിസിആർ പരിശോധനയിലും സിടി സ്കാനിലും കോവിഡ്–19 രോഗമുണ്ടെന്നു തെളിഞ്ഞിരുന്നു. മറ്റു രണ്ട് രോഗികൾക്കും പ്ലേറ്റ്‌ലറ്റുകൾ കുറയുക പോലുള്ള ഡെങ്കിയുടെ യാതൊരു ലക്ഷണവും ഇല്ല.

രണ്ടു വൈറൽ രോഗങ്ങൾ തമ്മില്‍ രക്തത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ വ്യത്യാസം കാരണമായിരിക്കാം ഇതു സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പനിയും തലവേദനയും പോലുള്ള ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളല്ലാതെ ഈ രണ്ടു രോഗത്തെയും വേർതിരിച്ചറിയുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

സിംഗപ്പൂരിൽ റാപിഡ് സെറോളജിക്കൽ പരിശോധന നടത്തിയ രണ്ടു രോഗികൾക്ക് ഡെങ്കിയുണ്ടെന്നു തെറ്റായി തെളിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ വീണ്ടും വിശദമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇവർക്ക് സാർസ് കോവ്–2 എന്ന കൊറോണ വൈറസ് ആണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു തെളിഞ്ഞതും ഇതിനോടു ചേർത്തു വായിക്കാവുന്നതാണ്. കോവിഡ് രോഗികളെ ഡെങ്കി രോഗികളെന്നും തിരിച്ചും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഈ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇത്തരം പരിശോധനാഫലങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ, കോവിഡ്–19 ടെസ്റ്റിങ്ങിന് ആവശ്യമായ കൃത്യമായ കിറ്റുകൾ വേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്നും ലാൻസെറ്റിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

English Summary: Double trouble: Is there a link between Covid-19 and dengue?