പ്രവാസികൾക്ക് സർക്കാർ ക്വാറന്റീൻ ഒഴിവാക്കി; ഏകാന്തവാസം ഇനി വീടുകളിലും

തിരുവനന്തപുരം∙ വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തുന്നവർ ആദ്യ ഏഴ് ദിവസം സർക്കാർ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിയണമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചു. വീടുകളും ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവിറങ്ങി. ജില്ലാ ഭരണകൂടമോ തദ്ദേശസ്ഥാപനമോ അംഗീകരിച്ച വീടുകളോ വാസയോഗ്യമായ കെട്ടിടങ്ങളോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളായി പരിഗണിക്കാമെന്നാണ് ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ്.

കേന്ദ്ര മാര്‍ഗനിർദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. വീടുകളിൽ ക്വാറന്റീൻ അനുവദിക്കുന്നതോടെ സർക്കാരിന്റെ ചെലവ് കുറയും. വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റീനിൽ താമസിക്കുന്നവരിൽനിന്നും പണം ഈടാക്കാനുള്ള തീരുമാനം വിമർശനത്തെത്തുടർന്ന് സർക്കാർ പിൻവലിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Expats Only need Home Quarantine, Says Government Order