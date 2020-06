കോഴിക്കോട് ∙ തിരുവമ്പാടിയില്‍ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലില്‍, പുഴയില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ വിദ്യാര്‍ഥിയെ കാണാതായി. മുക്കം സ്വദേശി അനീസ് റഹ്മാനെയാണ് കാണാതായത്.

English Summary: Student gone missing in river at Kozhikode