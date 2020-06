കോഴിക്കോട്∙ ദേവാലയങ്ങൾ തുറക്കാൻ അനുവദിച്ച സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും മാനാഞ്ചിറയിലെ പട്ടാളപ്പള്ളിയും പാളയം മൊഹ്‌യുദ്ദീൻ പള്ളിയും (മൊയ്തീൻപള്ളി) തൽക്കാലം തുറക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് കമ്മിറ്റികളുടെ തീരുമാനം. ജൂൺ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം രോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ പള്ളി അടച്ചിടാൻ ഇന്നു രാവിലെ ചേർന്ന പള്ളിക്കമ്മിറ്റി യോഗം തീരുമാനിച്ചതായി പ്രസിഡന്റ് ടി.പി.എം. സാഹിർ, സെക്രട്ടി അബ്ദുൽ കരീം എന്നിവർ പറഞ്ഞു.



മനുഷ്യജീവൻ സുരക്ഷിതമാക്കാനാണ് മതം നിർദേശിക്കുന്നതെന്നും കരീം പറഞ്ഞു. പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് പള്ളി തുറക്കാൻ ഏറെ വെല്ലുവിളികളുള്ളതിനാൽ പാളയം പള്ളിയും തൽക്കാലം തുറക്കില്ലെന്ന് പള്ളിപരിപാലന കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം പാളയം പള്ളി തുറക്കില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു.

