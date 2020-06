‘ചൂൽ’ എടുക്കുമോ സിദ്ദു? എഎപിയിൽ ചേരുമെന്ന് അഭ്യൂഹം; കോൺഗ്രസിൽ തുടരുമെന്നു അമരീന്ദർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസുമായി ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന മുൻ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് താരം നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു എഎപിയിൽ ചേരുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവം. സിദ്ദുവിനെ എഎപിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ ഈയിടെ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയാണു വിഷയം വീണ്ടും സജീവമാക്കിയത്. 2016 ൽ ബിജെപി വിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്ന സിദ്ദു പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാവും പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിങ്ങുമായി സ്വരചേർച്ചയിലല്ല.



ഭിന്നത കാരണം മന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ച സിദ്ദു. കുറച്ചുനാളായി കോൺഗ്രസ് വേദികളിൽ സജീവമല്ല. ഡൽഹി, ഹരിയാന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസിനു വേണ്ടി പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങിയതുമില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പു തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോറാണ് സിദ്ദുവിനെ എഎപിയിൽ ചേർക്കാൻ ചരടുവലിക്കുന്നതെന്ന പ്രചാരണം ശക്തമാണ്. കഴിഞ്ഞ പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു തന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചതും പ്രശാന്ത് കിഷോറാണ്.

എന്നാൽ, നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു എഎപിയിൽ ചേരുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിങ് തള്ളി. സിദ്ദു കോൺഗ്രസിൽ തന്നെയാണെന്നും എഎപിയിൽ ചേരില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കി. സിദ്ദുവിനെ എഎപിയിൽ ചേർക്കാൻ ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് പ്രശാന്ത് കിഷോർ തന്നോട് നേരിട്ടു വ്യക്തമാക്കിയതായും അമരീന്ദർ സിങ് പറഞ്ഞു. 2022 ൽ നടക്കുന്ന പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രശാന്ത് കിഷോർ കോൺഗ്രസിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് രൂപംനൽകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പഞ്ചാബിലെ അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൽസരിച്ചാൽ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണു സിദ്ദുവിനെ ഒപ്പംകൂട്ടാൻ എഎപി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണു സൂചന.

