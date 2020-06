കോഴിക്കോട്∙ സൗദി റിയാദിൽ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി നിജിൻ അബ്ദുല്ല (33) കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് മരിച്ചു. അരിക്കുളം പാറക്കുളങ്ങര മീത്തലെ ചെരുതാൽ അബ്ദുല്ല (മേപ്പയൂർ നിയോ മെഡിക്കൽസ് ഉടമ) യുടെയും സൗദയുടെയും മകനാണ്. 2011 മുതൽ പ്രമുഖ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ടീം അംഗമാണ്. റിയാദ് ഒലയിലെ സുലൈമാൻ ഹബീബ് ആശുപത്രിയിൽ ഒരാഴ്ചയായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഭാര്യ ജിമ്മി. മക്കൾ സോഹ ഫാത്തിമ, മുഹമ്മദ് അലിം. ഭാര്യയും മക്കളും റിയാദിലാണ്.

English Summary: One more keralite dies of covid in saudi arabia