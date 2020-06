ഗൾഫിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് 3 മലയാളികൾ കൂടി മരിച്ചു

മാവേലിക്കര∙ മാങ്കാംകുഴി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭവനം ദേവരാജൻ (62) ദുബായിൽ കോവിഡ്–19 ബാധിച്ചു മരിച്ചു. വർഷങ്ങളായി കുടുംബസമേതം ദുബായിലാണ്. ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചു സുഖപ്പെട്ടിരുന്നു.

പത്തനംതിട്ട∙ നെല്ലിക്കാല സ്വദേശി കോവിഡ് ബാധിച്ചു ബഹ്റൈനിൽ മരിച്ചു. നെല്ലിക്കാല ചെമ്പകത്തിനാൽ റവ.സി.സി.മാമന്റെ മകൻ നൈനാൻ സി.മാമനാണ് മരിച്ചത്. ഭാര്യ കുഴിക്കാല മേലേതെക്കെകാലായിൽ ബെറ്റി.

കുവൈത്ത് സിറ്റി● തിരുവനന്തപുരം കടകമ്പള്ളി ആനയറ സ്വദേശി ശ്രീകുമാർ നായർ (61) അന്തരിച്ചു. അദാൻ ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ സ്റ്റോർ മാനേജർ ആണ്. ഭാര്യ: ഗീത. മക്കൾ: മാളു, മീനു.

