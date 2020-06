ലോകം കൊറോണയ്ക്കു പിന്നാലെ: രാജ്യാന്തര സംഘടനകളെ വിഴുങ്ങാൻ ചൈന

ന്യൂഡൽഹി∙ ലോകം മുഴുവൻ കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരിയെ നേരിടുമ്പോൾ രാജ്യാന്തര സംഘടനകളെ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ചൈന. കോവിഡ്–19 രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചൈന മറച്ചുവച്ചെന്നും ഇതിനെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) സഹായിച്ചെന്നുമാരോപിച്ച് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും യുഎസ് അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ചൈനയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ സംഘടനയ്ക്കു നൽകുന്ന ഫണ്ടുകൾ വകമാറ്റുമെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.

ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫണ്ടിങ് സ്രോതസ്സ് യുഎസ് ആയിരുന്നു. അതിനാൽത്തന്നെ യുഎസിന്റെ പിന്മാറ്റം സാമ്പത്തികമായി സംഘടനയെ ദുർബലമാക്കും. ട്രംപിന്റെ നീക്കം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലും പരിഭ്രമമുണ്ടാക്കി. മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ഇങ്ങനൊരുനീക്കം നടത്തരുതെന്നും പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ട്രംപിനോട് അഭ്യർഥിക്കുകയുമുണ്ടായി.

അതേസമയം, ട്രംപിന്റെ ഈ നീക്കം ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ പോലുള്ള സംഘടനകളെ ചൈനയുടെ കൈവശമെത്തിക്കാനേ ഉപകരിക്കൂയെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിജയ് ഗോഖലെ യുഎസ് മാധ്യമമായ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിലെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐഎഎൻഎസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. യുഎസ് ഇടറുകയും ലോകം പ്രതിസന്ധിയിലേക്കു കൂപ്പുകുത്തുകയും ചെയ്താൽ ചൈനയ്ക്ക് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയും ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയും പോലുള്ളവയെ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാനുള്ള അവസരമാണ് സംജാതമാകുന്നത്. കോവിഡ് മൂലം പ്രതിച്ഛായ മങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മികച്ചതായി കൊണ്ടുവരാനുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് ചൈനയെന്ന് ഗോഖലയെ ഉദ്ധരിച്ച് ഐഎഎൻഎസ് പറയുന്നു.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

‘ഹോങ്കോങ്ങിനെ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാനുള്ള ചൈനയുടെ ശ്രമങ്ങളും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചേർത്തുവായിക്കപ്പെടണം. അവരുടെ ശ്രമങ്ങളെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി വിലയിരുത്തണം – ഒന്ന് – ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചടിയേറ്റെങ്കിലും കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ശക്തമായി പോരാടി വിജയിച്ച രാജ്യമെന്ന പ്രതിച്ഛായ മികച്ചരീതിയിൽ വിൽക്കാനാണ് അവരുടെ ശ്രമം. രണ്ട് – ചൈനയുടെ പ്രതിച്ഛായ മോശമാക്കുന്നവർക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണം.

ലോകക്രമത്തെ പെട്ടെന്നു പിടിച്ചെടുത്തു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ ചൈന ശ്രമിച്ചേക്കില്ല. പക്ഷേ, പതിയെ അതു മുഴുവനായി നേടിയെടുക്കാനാണു നീക്കമുണ്ടാവുക. ലോകനേതാവെന്ന തരത്തിൽ യുഎസ് പാലിച്ചുപോന്ന കർത്തവ്യം പെട്ടെന്ന് ഇട്ടിട്ടുപോകരുത്. ലോകത്തിന് അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വം ആവശ്യമുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മനുഷ്യന്റെ അന്തസത്തയ്ക്കുമുള്ള ആദരവിനെ അവർ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. ഇതു മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ പങ്കാളിത്ത ഭാവിയിലേക്കുള്ള മികച്ച വഴിയായും മാറുന്നു.

എന്നാൽ ബെയ്ജിങ് മോഡൽ പ്രകാരം സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രീയ തിരഞ്ഞെടുക്കലുകളില്ലാത്ത ഏകാധിപത്യ ഭരണം നടത്തുന്ന ഒരൊറ്റ പാർട്ടി ചിലർക്ക് ആകർഷകമായേക്കാം. അതൊരിക്കലും വിശാലമായി അനുകരിക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും എവിടെയും ജനാധിപത്യം പിന്തുടരാനാകും. പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിന് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആഗോള അധികാരത്തിന്മേൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇന്ത്യ മുതൽ ഇന്തൊനീഷ്യ വരെ, ഘാന മുതൽ യുറഗ്വായ് വരെ ചൈനയ്ക്ക് അതുപോലെതന്നെ ലോകത്തെ കീഴടക്കാം’ – ഗോഖലെ പറയുന്നു.

English Summary: US playing into China's hands by exiting international organisations