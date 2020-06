തൃശൂർ സ്വദേശി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു; സംസ്ഥാനത്ത് മരണം 16 ആയി

തൃശൂർ ∙ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഒരു മരണം കൂടി. തൃശൂർ ഏങ്ങണ്ടിയൂർ സ്വദേശി കുമാരൻ (87) ആണ് മരിച്ചത്. ശ്വാസംമുട്ടലിനെ തുടർന്നു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ ആയിരുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എത്തിച്ച ഉടനെയായിരുന്നു മരണം.

സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ‍ഡോക്ടർമാരടക്കം 40 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്താകെ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 16 ആയി. ഞായറാഴ്ച തൃശൂരിൽ 26 പേർക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ജില്ലയിൽ ആദ്യ പോസിറ്റീവ് കേസ് സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷമുള്ള (രാജ്യത്താദ്യം–ജനുവരി 30) ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിദിന പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് ഇത്.



English Summary: One More Covid Death in Kerala