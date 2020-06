ബില്ല് കൊടുക്കാൻ പണമില്ല; 80കാരനെ കട്ടിലിൽ കെട്ടിയിട്ട് ആശുപത്രി അധികൃതർ

ഭോപ്പാൽ∙ ആശുപത്രിയിൽ ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ കാശ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ 80വയസുകാരനെ കട്ടിലിൽ കെട്ടിയിട്ട് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ ക്രൂരത. മധ്യപ്രദേശിലെ ഷാജാപൂരിലാണ് സംഭവം.

ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ റിപ്പോർട്ട് തേടി. പിന്നാലെ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ വ്യക്തമാക്കി.



11,000 രൂപയാണ് ഇയാൾ ബില്ലായി നൽകാൻ ഉള്ളത്. അഡ്മിറ്റാകുമ്പോൾ 5,000 രൂപ അടച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് പണം നൽകാൻ കുടുംബത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതോടെയാണ് വയോധികനെ കിടക്കയിൽ കാലുകൾ കെട്ടിയിട്ടത്.



शाजापुर के एक अस्पताल में वरिष्ठ नागरिक के साथ क्रूरतम व्यवहार का मामला संज्ञान में आया है। दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी। — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) June 6, 2020

സംഭവം വിവാദമായതോടെ വിശദീകരണവുമായി ആശുപത്രി അധികൃതർ രംഗത്തെത്തി. രോഗിക്ക് അപസ്മാര ലക്ഷണമുള്ളതിനാല്‍ സ്വയം പരുക്കേല്‍പിക്കാന്‍ സാധ്യയുണ്ടെന്ന് കണ്ടാണ് കൈകാലുകള്‍ ബന്ധിച്ചതെന്നാണ് ആശുപത്രിയുടെ വാദം.



