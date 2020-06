‘ഇതൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയല്ല’: ഭരണനേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് അമിത് ഷാ

ന്യൂഡൽഹി∙ കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷത്തെ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന്റെ ഭരണനേട്ടങ്ങൾ വിളിച്ചോതി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ വെർച്വൽ റാലി. നവംബറില്‍ ബിഹാറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചരണത്തിനു തുടക്കമിട്ടു ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച ‘വെര്‍ച്വല്‍ റാലി’യില്‍ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഉറിയിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികർ നടത്തിയ മിന്നലാക്രമണം മുതൽ അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രം വരെ റാലിയിൽ ചർച്ചാവിഷയമായി. എന്നാൽ കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് റാലിയെന്നും ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെന്നും അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി.

‘ഇതൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലി അല്ല. കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ജനങ്ങളുടെ മനോവീര്യം ഉയർത്താനാണ് ഈ റാലി. സ്വന്തം ജീവൻ പോലും ബലിയർപ്പിച്ച് കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ പോരാടുന്ന കോടിക്കണക്കിനു പോരാളികളെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരുടെയെല്ലാം സംഭാവനകളെ അംഗീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.–’ അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ രാജ്യം കൊറോണക്കെതിരായ യുദ്ധത്തില്‍ വിജയം വരിക്കുമെന്നു അമിത് ഷാ പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു. കൊറോണ പ്രതിരോധനത്തിനായി മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ജനതാ കര്‍ഫ്യൂ രാജ്യത്തിന്‍റെ ചരിത്രത്തില്‍ സുവർണ ലിപികളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തും. ബലപ്രയോഗമില്ലാതെ 130 കോടി ജനങ്ങള്‍ കര്‍ഫ്യൂവില്‍ സഹകരിച്ചു.

ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധചെലുത്തി. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കു ഭക്ഷണവും സൗകര്യങ്ങളും ഏര്‍പ്പെടുത്താനായി കേന്ദ്രം 11,000 കോടി രൂപയാണു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കു നല്‍കിയത്. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്കായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ശ്രമിക് സ്പെഷല്‍ ട്രെയിനുകളില്‍ ഒന്നേകാല്‍ കോടി കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ സ്വദേശങ്ങളിലെത്തിക്കാനായെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ആരോഗ്യ പരിരഷാ പദ്ധതി, പാവപ്പെട്ടെവർക്ക് വൈദ്യുതി, ശുചിമുറി, മുത്തലാഖ്, രാമജന്മഭൂമി, പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം, കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കൽ തുടങ്ങിയവ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഭരണനേട്ടങ്ങളാണെന്ന് ഷാ റാലിയിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞു. ‘ആർക്കും നമ്മുടെ അതിർത്തികളിൽ കൂടി രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്ന സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡൽഹി ദർബാറിനെ അത് ബാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഉറിയും പുൽവാമയും ഞങ്ങളുടെ സമയത്താണ് നടന്നത്. ബിജെപി സർക്കാരാണ് മിന്നലാക്രമണങ്ങളും വ്യോമാക്രമണങ്ങളും നടത്തിയത്–’ഷാ പറഞ്ഞു.

കോടിക്കണക്കിനു വരുന്ന സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ മോദിക്കു കഴിഞ്ഞെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ദാരിദ്ര്യം തുടച്ചുനീക്കുമെന്ന് വാക്കുനൽകിയതായി ഒരുപാടു പേർ പറ‍ഞ്ഞു കേട്ടു. എന്നാൽ നരേന്ദ്ര മോദി അവരുടെ വാഗ്ദാനം നടപ്പിലാക്കിയെന്നും അമിത് ഷാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബിഹാര്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എന്‍ഡിഎ മൂന്നില്‍ രണ്ടു ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നു അമിത് ഷാ അവകാശപ്പെട്ടു. ആര്‍ജെഡി ഭരണകാലത്തു കേവലം 3.9% വളര്‍ച്ചാനിരക്കുണ്ടായിരുന്ന ബിഹാറില്‍ എന്‍ഡിഎ ഭരണകാലത്തു 11.5% വളര്‍ച്ചാനിരക്കു കൈവരിച്ചു. ബിഹാറില്‍ വികസന തുടര്‍ച്ചയ്ക്കായി ജനങ്ങള്‍ എന്‍ഡ‍ിഎക്ക് വോട്ടു ചെയ്യുമെന്ന് അമിത് ഷാ അഭ്യർഥിച്ചു.

വെര്‍ച്വല്‍ റാലി വന്‍ വിജയമായെന്നു ബിജെപി അവകാശപ്പെട്ടു. ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നായിരുന്നു അമിത് ഷാ വിര്‍ച്വര്‍ റാലിയില്‍ സംസാരിച്ചത്. ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ 14 ലക്ഷം പേരും യുട്യൂബില്‍ 1.4 ലക്ഷം പേരും ട്വിറ്ററില്‍ 68,000 പേരും റാലി കണ്ടതായി ബിജെപി നേതാവ് സഞ്ജയ് മയൂഖ് അറിയിച്ചു.



English Summary : At "Not A Poll Rally", Amit Shah's Campaign Pitch For Bihar, Migrants