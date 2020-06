ഷോപ്പിയാനില്‍ ഏറ്റുമുട്ടൽ; മൂന്നു ഭീകരരെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചു

ശ്രീനഗർ ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഷോപ്പിയാനിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ മൂന്നു ഭീകരരെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചു. ഷോപ്പിയാനിലെ റെബാന്‍ മേഖലയില്‍ പുലര്‍ച്ച മുതല്‍ തുടരുന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് ഭീകരരെ വധിച്ചത്. ഇവരുടെ പക്കല്‍ നിന്നും ആയുധങ്ങള്‍ കണ്ടെടുത്തു. തിരച്ചില്‍ നടത്തുകയായിരുന്ന സൈന്യത്തിന് നേരെ ഭീകരര്‍ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

അര്‍ധസൈനികരും ജമ്മുകശ്മീര്‍ പൊലീസും ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. ഏതു ഭീകരസംഘടനയാണ് ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുല്‍ഗാമിലുണ്ടായ എറ്റുമുട്ടലില്‍ രണ്ടു ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Three militants killed in encounter with security forces in Shopian: JK police