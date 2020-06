കോഴിക്കോട്∙ നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ പള്ളികള്‍ തുറക്കേണ്ടെന്ന് കാന്തപുരം എ.പി. അബൂബക്കര്‍ മുസലിയാര്‍. മറ്റിടങ്ങളില്‍ കര്‍ശന നിയന്ത്രണം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സുന്നി എപി വിഭാഗം പള്ളികള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം ബാധകമാകും.

മലപ്പുറം മമ്പുറം മഖാം തൽക്കാലം തുറക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. ജില്ലയിൽ കോവിഡ് രോഗികൾ കൂടുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി നിരവധി പേരെത്തുന്ന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായതിനാൽ രോഗവ്യാപന സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടാണ് തീരുമാനമെന്ന് മഖാം ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.



എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മുസ്‌ലിം പള്ളികള്‍ തുടര്‍ന്നും അടച്ചിടാന്‍ വിവിധ മുസ്‌ലിം ജമാഅത്തുകളുടെ യോഗത്തില്‍ ഇന്നലെ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. കോവിഡ് കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം. നാടിന്റെ പൊതുനന്മയ്ക്കായി സമൂഹപ്രാര്‍ഥന ത്യജിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഏകകണ്ഠമായാണ് കൈക്കൊണ്ടതെന്ന് നേതാക്കള്‍ പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ പ്രമുഖ പള്ളികളും സമാന തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു.



