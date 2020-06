അറസ്റ്റിലും വെടിവയ്പിലും കൊല്ലലിലും മുന്നിൽ; ക്രൂരമാണ് യുഎസ് പൊലീസ്

വാഷിങ്ടന്‍ ∙ ജോര്‍ജ് ഫ്ലോയ്ഡ് എന്ന കറുത്തവര്‍ഗക്കാരന്‍ യുഎസ് പൊലീസിന്റെ കാല്‍മുട്ടിനടിയില്‍ ഞെരിഞ്ഞമര്‍ന്നു ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചതില്‍ ലോകമെമ്പാടും പ്രതിഷേധം കത്തുകയാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യുഎസ് പൊലീസിന്റെ ക്രൂരത സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. മറ്റു വികസിത രാജ്യങ്ങളിലേക്കാള്‍ പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ മരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലാണെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്. കൂടുതല്‍ ഇരയാകുന്നത് കറുത്തവര്‍ഗക്കാരാണെന്നും കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആളുകളെ വെടിവയ്ക്കുന്നതിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മുന്നിലാണ് യുഎസ് പൊലീസ്.

ഇതേക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ബ്യൂറോ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സിന്റെ കണക്ക് ഉദ്ധരിച്ച് സിഎന്‍എന്‍ ആണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. 2015 ജൂണിനും 2016 മാര്‍ച്ചിനുമിടയില്‍ പൊലീസ് അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കയില്‍ 1348 പേര്‍ മരിച്ചെന്നാണ് സൂചന. അതായത് പ്രതിമാസം 135 പേര്‍; പ്രതിദിനം നാല് പേര്‍ എന്ന കണക്കില്‍. ഈ കാലയളവില്‍ ബ്രിട്ടനില്‍ 13 പേരും ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ 21 പേരുമാണ് സമാനസാഹചര്യത്തില്‍ മരിച്ചത്.

ആളുകളെ വെടിവച്ചു കൊല്ലുന്നതിലും അമേരിക്കന്‍ പൊലീസ് തന്നെയാണു മുന്നില്‍. 2018-ല്‍ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തോളം പേരെ വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജര്‍മനിയില്‍ 11, ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ 8, സ്വീഡനില്‍ 6, യുകെയില്‍ 3, ന്യൂസിലന്‍ഡില്‍ 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ കണക്ക്. 2019-ല്‍ യുഎസ് പൊലീസ് 1004 പേരെ വെടിവച്ചുകൊന്നുവെന്ന് വാഷിങ്ടന്‍ പോസ്റ്റിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

മറ്റു വികസിത രാജ്യങ്ങളേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ജയിലില്‍ കഴിയുന്നതും അമേരിക്കയിലാണ്. 2018-ല്‍ ആകെ 10,310,960 അറസ്റ്റാണ് അമേരിക്കയില്‍ ഉണ്ടായത്. അതായത് 32 അമേരിക്കക്കാരില്‍ ഒരാള്‍ അറസ്റ്റില്‍ എന്ന നിലയാണുള്ളത്. ഇതില്‍ കൂടുതലും കറുത്ത വര്‍ഗക്കാര്‍ ആണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2016-ലെ കണക്കനുസരിച്ച് വെള്ളക്കാരേക്കാള്‍ നാലിരട്ടി അധികമാണ് കറുത്ത വര്‍ഗക്കാര്‍ക്കെതിരെ പൊലീസ് ബലപ്രയോഗം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

യുഎസില്‍ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 12 ശതമാനമാണ് കറുത്തവര്‍ഗക്കാര്‍. എന്നാല്‍ ആകെ തടവുകാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ 33 ശതമാനവും കറുത്തവര്‍ഗക്കാരാണ്. യുകെയില്‍ 12 ശതമാനവും കാനഡയില്‍ 9 ശതമാനവുമാണ് കറുത്തവര്‍ഗക്കാരായ തടവുകാരുടെ നിരക്ക്. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തടവുകാര്‍ ഉള്ളതും അമേരിക്കയില്‍ തന്നെയാണ്. ഒരുലക്ഷം പേരില്‍ 655 പേരാണ് യുഎസില്‍ തടവുകാരായുള്ളത്. യുകെ-140, കാനഡ-114, ഫ്രാന്‍സ്-100, ഇറ്റലി-98, ജര്‍മനി-75, ജപ്പാന്‍-41 എന്നിങ്ങനെയാണു മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ എണ്ണം.

