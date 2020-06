ന്യൂഡൽഹി ∙ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ ചൊവ്വാഴ്ച കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമായേകുമെന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി വക്താവ് അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച മുതൽ കേജ്‌രിവാളിന് പനിയും തൊണ്ടവേദനയുമുണ്ട്. അതിനാൽ അദ്ദേഹം സ്വയം ഐസലേഷനിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടറെ ഫോണിൽ വിളിച്ചതനുസരിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാകാൻ നിർദേശമുണ്ടെന്നും വക്താവ് അറിയിച്ചു.

ഞായറാഴ്ച സംസ്ഥാനത്തെ കോവി‍ഡ് സ്ഥിതിഗതികൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടു അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ ഓൺലൈൻ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തിയിരുന്നു. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഡൽഹി. ഇതുവരെ 28,936 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 812 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

English Summary: Arvind Kejriwal goes into self-quarantine, may undergo Covid-19 test tomorrow