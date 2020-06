ദുബായ് ∙ ഗൾഫിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച മലയാളികളുടെ എണ്ണം 201 ആയി. നാലു പേരാണ് തിങ്കളാഴ്ച മരിച്ചത്. സിനിമാനടനും വ്യവസായിയുമായ ആലുവ സ്വദേശി എസ്.എ.ഹസൻ റാസൽഖൈമയിൽ മരിച്ചു. 51 വയസായിരുന്നു. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിൽ കഴിയുന്നതിനിടെയാണ് മരണം. ദുബായിക്കാരൻ എന്ന സിനിമ നിർമിക്കുകയും അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെ യുഎഇയിൽ മരിച്ച മലയാളികളുടെ എണ്ണം 92 ആയി.

ആലപ്പുഴ മുതുകുളം സ്വദേശി ശർമമ്മദൻ റിയാദിലും പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളി സ്വദേശി പി.എ.താജുദീൻ സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദയിലുമാണ് മരിച്ചത്. 50 വയസായിരുന്നു. സൗദിയിൽ 58 മലയാളികളാണ് മരിച്ചത്. കണ്ണൂർ ചേലേരി സ്വദേശി 50കാരൻ സിദ്ദിഖ് ഖത്തറിൽ മരിച്ചു. ഇതോടെ ഖത്തറിൽ മരിച്ച മലയാളികളുടെ എണ്ണം ആറായി. ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് യുഎഇയിലാണ് ഗൾഫിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മലയാളി മരിച്ചത്.

English Summary: Four more keralites died in Gulf