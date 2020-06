‘രാജ്യാന്തര വിമാനസർവീസ് ഉടനില്ല; വിദേശികൾക്കുള്ള വിലക്ക് നീങ്ങണം’

ന്യൂഡൽഹി∙ വിദേശികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റിയാൽ രാജ്യാന്തര വിമാനങ്ങളുടെ സർവീസിൽ ഇന്ത്യ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെത്തുടർന്ന് വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ വിദേശികൾക്കു വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മേയ് 25ന് ഇന്ത്യ ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങളുടെ സർവീസ് തുടങ്ങിയിരുന്നു. മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും പത്തു ശതമാനത്തോളം രാജ്യാന്തര വിമാന സർവീസുകളാണ് നടക്കുന്നത്. സ്വദേശത്തേക്കു മടങ്ങിയെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കു വേണ്ടിയാണിത്. വിദേശികൾക്ക് എല്ലാവരും വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിന് എയർ ഇന്ത്യയും മറ്റു വിമാനക്കമ്പനികളും നടത്തുന്ന പ്രത്യേക സർവീസുകൾ തുടരും. മെട്രോകളിലടക്കം നിലനിൽക്കുന്ന ലോക്ഡൗണും വിദേശികൾക്കു വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിലക്കും മാറ്റിയാലേ രാജ്യാന്തര സർവീസ് ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് പുരി മുൻപും പറഞ്ഞിരുന്നു.

ബംഗാൾ, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാന, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിയന്ത്രിത എണ്ണത്തിൽ ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലായി ജനങ്ങളെത്തിയാൽ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടാനുള്ള സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണിത്.

English Summary: India To Resume International Flights After Other Countries Ease Restrictions: Aviation Minister