പള്ളികൾ തുറക്കില്ല, ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വഴി ആരാധന തുടരും: മാർത്തോമ്മാ സഭ

പത്തനംതിട്ട∙ വിശ്വാസികളെ പൂർണമായും പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മാർത്തോമ്മാ സഭയുടെ പള്ളികൾ തുറക്കില്ലെന്നു ഡോ. ജോസഫ് മാർത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പൊലീത്ത അറിയിച്ചു. നിലവിലെ രീതിയിൽ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വഴി ആരാധന തുടരും. വിവാഹ, മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി നടത്തും.

പ്രഖ്യാപിച്ച ഇളവുകളോടെ ആരാധന നടത്താൻ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിനാൽ ഇനിയൊരറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതു വരെ പള്ളികൾ സാധാരണ നിലയിൽ പ്രവർത്തക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഇടവകകൾക്ക് നൽകിയ അറിയിപ്പിൽ മെത്രാപ്പൊലീത്ത പറഞ്ഞു. കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരുന്നതിനാൽ പള്ളികൾ ഇപ്പോൾ തുറക്കേണ്ടെന്നു സിറോ മലബാർ സഭയിലെ എറണാകുളം അങ്കമാലി, ചങ്ങനാശേരി അതിരൂപതകൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.



English Summary: Marthoma church will not open churches from June 9