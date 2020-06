ലോക്ഡൗണിൽ കുടുങ്ങിയവർക്കു തിരിച്ചു വരാം; കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ കൊച്ചിയിലേക്ക്

കൊച്ചി ∙ ലോക്ഡൗണിൽ വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിയവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഗൾഫിനു പുറമേ ഓസ്‌ട്രേലിയ, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ കൊച്ചിയിലെത്തുന്നു. ചാർട്ടർ ചെയ്ത 14 വിമാനങ്ങൾക്കും അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ കമ്പനികളും ഏജൻസികളും ചാർട്ടർ ചെയ്ത വിമാനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തയാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയതായി സിയാൽ അറിയിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ 21 വരെ എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസിന്റെ 15 വിമാനങ്ങൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കു സർവീസ് നടത്തും.

അബുദാബി, സലാല, ദോഹ, കുവൈത്ത്, ദുബായ്, മസ്‌ക്കത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് സർവീസുകളുള്ളത്. 11, 13, 20 തീയതികളിൽ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നും എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് വിമാനങ്ങളെത്തും. എയർ ഇന്ത്യ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പട്ടികയിൽ സിഡ്‌നി, വിയറ്റ്‌നാം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അധിക സർവീസുകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

ജൂൺ 23 നാണ് സിഡ്‌നിയിൽ നിന്ന് ഡൽഹി വഴി കൊച്ചിയിൽ വിമാനമെത്തുന്നത്. 29 നാണ് രണ്ടാം വിയറ്റ്‌നാം സർവീസ്. ആദ്യ സർവീസ്, ഏഴാം തീയതി കൊച്ചിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. ജൂൺ 10 മുതൽ 18 വരെ മാത്രം 14 ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്പനികൾ, വിദേശ മലയാളികളുടെ കൂട്ടായ്മകൾ, ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ എന്നിവയാണ് ഈ സർവീസുകൾ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ഈ വിമാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിച്ചാൽ മൂവായിരത്തിലധികം പ്രവാസികൾക്ക് ഈയാഴ്ച തന്നെ നാട്ടിലെത്താനാകും. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ, അൾജീരിയ, ഘാന, തജിക്കിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്കു സർവീസുകൾ ചാർട്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങൾ വന്നാലും സൗകര്യമൊരുക്കാൻ സിയാൽ സജ്ജമാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. തിങ്കളാഴ്ച ടാൻസാനിയ- ഒമാൻ -കൊച്ചി ചാർട്ടർ വിമാനം എത്തിയിരുന്നു. 126 യാത്രക്കാർ ഈ വിമാനത്തിലെത്തി.

മാർട്ടയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക വിമാനം ചാർട്ടർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും 16ന് ശേഷമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂവെന്ന് ഏജൻസി അറിയിച്ചു. ഖത്തർ എയർവേസിൽ ദോഹയിൽ നിന്ന് 214 യാത്രക്കാരും സ്‌പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനത്തിൽ 154 പേരും കൊച്ചിയിലെത്തി. ഇന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസിന്റെ അബുദാബി വിമാനത്തിൽ 177 പേർ കൊച്ചിയിലെത്തും. ആഭ്യന്തര വിഭാഗത്തിൽ 13 വീതം വിമാനങ്ങൾ സർവീസുകൾ നടത്തി. തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള ഇൻഡിഗോ റദ്ദാക്കി. ഞായറാഴ്ച 1268 ആഭ്യന്തര യാത്രക്കാർ കൊച്ചിയിലെത്തി. 711 പേർ ആഭ്യന്തര ടെർമിനിലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു.

English Summary: More flights to bring back expats in Kochi