ലക്‌നൗ ∙ മദ്യം അടങ്ങിയ സാനിറ്റൈസര്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതിനാല്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ തുറക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഭാരവാഹികളുടെ തീരുമാനം. യുപിയുടെ വൃന്ദാവന്‍, മഥുര മേഖലയിലെ ഇസ്‌കോണ്‍, ബങ്കേ ബിഹാരി, മുകുട് മുഖാരവിന്ദ്, ശ്രീരംഗ് നാഥ്ജി എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് തുറക്കേണ്ടതില്ലെന്നു തീരുമാനിച്ചത്. ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിനുള്ളില്‍ ആല്‍ക്കഹോള്‍ അടങ്ങിയ സാനിറ്റൈസര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിഷിദ്ധമായതു കൊണ്ടാണ് അടച്ചിടാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികള്‍ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം ദര്‍ശനത്തിന് എത്തുന്നവര്‍ സാനിറ്റൈസര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കണം.

ക്ഷേത്രത്തിനു വെളിയില്‍ എല്‍ഇഡി സ്‌ക്രീനുകള്‍ സജ്ജമാക്കി ദര്‍ശനത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്ന് മുകുട് മുഖാരവിന്ദ് ക്ഷേത്രഭാരവാഹി ഗണേഷ് പഹല്‍വാന്‍ പറഞ്ഞു. പുതിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് ജീവനക്കാര്‍ക്കു പരിശീലനം നല്‍കാന്‍ കൂടുതല്‍ സമയം ആവശ്യമായതിനാല്‍ വൃന്ദാവനത്തിലെ ക്ഷേത്രം ജൂണ്‍ 15-നു ശേഷമേ തുറക്കുകയുള്ളുവെന്ന് ഇസ്‌കോണ്‍ ഭാരവാഹി സൗരഭ് ദാസ് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മസ്ഥാന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ചില ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ ദര്‍ശനത്തിനായി തുറന്നുകഴിഞ്ഞു. ജനക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കി സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചു ദര്‍ശനം നടത്താനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് എസ്പി എ.കെ. മീണ പറഞ്ഞു. ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് സര്‍വഗ്യ രാം മിശ്ര ക്ഷേത്രഭാരവാഹികളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങളെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.

