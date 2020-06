തിരുവനന്തപുരം∙ ലാഭമുള്ള റൂട്ടുകളിൽ മാത്രമേ ഇന്നു മുതല്‍ സര്‍വീസ് നടത്തൂവെന്ന് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകള്‍. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ നഷ്ടമില്ലാതെ ഒാടിയ മൂന്നൂറില്‍താഴെ ബസുകള്‍ മാത്രമേ ഇന്ന് നിരത്തിലിറങ്ങൂ. മുഴുവന്‍ യൂണിയനുകളും യോജിച്ചാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെങ്കിലും സര്‍വീസുകള്‍ നിര്‍ത്തുന്ന കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സര്‍ക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല.

നഷ്ടം സഹിച്ചും സര്‍വീസ് തുടരാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ബസ് ഉടമകള്‍. പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഒാണേഴ്സ് യൂത്ത് ഫെഡറേഷന്‍ സംഘടനയുടെ കീഴിലുള്ള ബസുകള്‍ ഇന്നു മുതല്‍ സര്‍വീസ് നടത്തില്ലെന്ന് ഭാരവാഹികള്‍ അറിയിച്ചു.



English Summary : Only limited number of private buses to resume services today