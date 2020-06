മലപ്പുറം∙കോവിഡ് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി മഞ്ചേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ നിരീക്ഷണ സെല്ലില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിരുന്ന 2 റിമാൻഡ് പ്രതികൾ രക്ഷപെട്ടു. പോക്സോ കേസ് പ്രതി എടവണ്ണപ്പാറ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ മെഹബൂബ്, ഒട്ടേറെ വാഹന മോഷണക്കേസുകളിൽ പ്രതിയായ കോഴിക്കോട് കല്ലായി കൈന്നൽ പറമ്പിൽ റംഷാദ് എന്നിവരാണു ഇന്നു പുലര്‍ച്ചെ 12ന് ബൈക്കിൽ രക്ഷപെട്ടത്. ആശുപത്രി വളപ്പില്‍ നിന്നു ഇവർ മോഷ്ടിച്ച ബൈക്ക് പിന്നീട് മഞ്ചേരി– കിഴിശ്ശേരി റോഡിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ‌ കണ്ടെത്തി.

English Summary : Prisoners who brought for covid sample test escaped from Manjeri Medical College