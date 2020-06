തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പര്‍ക്കം വഴി കോവിഡ് പടരുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ. ശുചിമുറിയോടു കൂടിയ മുറി ഇല്ലാത്ത വീടുള്ളവർ സര്‍ക്കാര്‍ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണം. കോവിഡ് കുറേക്കാലം കൂടി തുടരും. മുന്‍കരുതലുകള്‍ പ്രധാന്യമാണ്. അതേസമയം, ആന്റിബോഡി പരിശോധനയ്ക്ക് കൃത്യത കുറവാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നെഗറ്റീവ് ആയാലും ക്വാറന്റീന്‍ തുടരണമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: Rapid test is not accurate, says minister