ശ്രീസത്യസായി സേവാസമിതികൾ ഉടന്‍ തുറക്കില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് രോഗബാധ വർധിച്ചു വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശ്രീസത്യസായി സേവാ സംഘടനയുടെ കീഴിലുള്ള കേരളത്തിലെ നൂറോളം സായി സമിതികളും, ഭജനമണ്ഡലികളും, ഭജനകേന്ദ്രങ്ങളും ജൂലൈയ് 5 ഗുരുപൂർണ്ണിമയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളു എന്ന് ശ്രീസത്യസായി സേവാ സംഘടനാ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫ. ഇ.മുകുന്ദൻ അറിയിച്ചു.

ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി, വിഎച്ച്പി ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ തുറക്കില്ല

സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ചെങ്കിലും ഉടന്‍ തുറക്കേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് പല ആരാധനാലയങ്ങളും. വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന്‍റെയും ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെയും കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തുടരും. സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം വരുമാനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണെന്നും ഹിന്ദുസംഘടനകളുമായി ആലോചിച്ചില്ലെന്നും അവര്‍ ആരോപിച്ചു.

