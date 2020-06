ലായ് ഭാരി, രാഷ്ട്രീയം, എഴുത്ത്, ടിവി ചർച്ച; സച്ചിൻ വസിയുടെ ‘16 പൊലീസ് വർഷങ്ങൾ’

മുംബൈ ∙ നീണ്ട 16 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം സച്ചിൻ വസി വീണ്ടും പൊലീസ് യൂണിഫോം അണിഞ്ഞു. നിയമപോരാട്ടം അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ശനിയാഴ്ച ലോക്കൽ ആംസ് യൂണിറ്റിൽ സച്ചിൻ ചാർജെടുത്തു. 2004ൽ ഖ്വാജ യൂനിസ് കസ്റ്റഡി മരണക്കേസിൽ ആരോപണവിധേയനായതിനെ തുടർന്നാണ് സച്ചിൻ വസിയെ സർവീസിൽ നിന്നു സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട രാജേന്ദ്ര തിവാരി, സുനിൽ ദേശായ്, രാജാറാം നികാം എന്നിവരോടൊപ്പമാണ് സച്ചിനും വീണ്ടും മുംബൈ പൊലീസിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്.

സകലകലാ പൊലീസ്

കഴിഞ്ഞ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിലേറെയുള്ള ‘സസ്പെൻഷൻ ജീവിത’ത്തിനിടെ സച്ചിൻ കൈവയ്ക്കാത്ത മേഖലകൾ ഇല്ലെന്നു തന്നെ പറയാം. രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ, എഴുത്തുകാരൻ, വെബ് ഡിസൈനർ, ആപ് ഡവലപ്പർ, സ്വകാര്യ ഏജൻസിയിലെ കുറ്റാന്വേഷകൻ, ചാനൽ ചർച്ചകളിലെ സജീവ സാന്നിധ്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം സച്ചിൻ കഴിവ് തെളിയിച്ചു. 2007ൽ പൊലീസിൽ നിന്നു രാജിവയ്ക്കുന്നതിനായി കത്ത് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും മേലധികാരികൾ ഇത് അംഗീകരിച്ചില്ല.

2008ലാണ് സച്ചിൻ ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭരണകക്ഷിയായ ശിവസേനയിൽ ചേർന്നത്. രണ്ടു വർഷത്തോളം സേനയിലെ സജീവപ്രവർത്തകനായി. സാങ്കേതികകാര്യങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള സച്ചിൻ, 2010ൽ ഒരു സമൂഹമാധ്യമവും തുടങ്ങി. മറാഠികൾക്കു വേണ്ടി മാത്രമായി തുടങ്ങിയ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പേര് ‘ലായ് ഭാരി’ എന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോക്താക്കൾ ഉള്ള സമൂഹമാധ്യമമായ ഫെയ്സ്ബുക്ക്, ഇന്ത്യയിൽ ഉൾപ്പെടെ ചുവടുറപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപായിരുന്നു അത്.

ഇതിനിടയിൽ പല സ്വകാര്യ ഏജൻസികളുടെയും കുറ്റാന്വേഷണത്തിൽ പങ്കാളിയും ഉപദേശകനുമൊക്കെയായി സച്ചിൻ. രണ്ടു പുസ്തകങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. ഒരു പുസ്തകം പ്രശസ്തമായ ഷീന ബോറ വധക്കേസിനെക്കുറിച്ചാണ്. മറ്റൊന്ന് 2008ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരനായ ഡേവിഡ് ഹെഡ്‌ലിയെക്കുറിച്ചും. കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചാനൽ ചർച്ചകളിലും സജീവമായി പങ്കെടുത്തു.

യൂനസ് കസ്റ്റഡി മരണം

2002 ഡിസംബർ 25നാണ് ഖ്വാജ യൂനസ് എന്നയാളെ മുംബൈ പൊലീസ് മറ്റു മൂന്നു പേരോടൊപ്പം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഡിസംബർ 2ന് ഘട്കോപ്പറിൽ നടന്ന ബോംബ് സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയൽ നിയമപ്രകാരമായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. യൂനസിനൊപ്പം അറസ്റ്റിലായ മൂന്നു പേരേയും പിന്നീട് കോടതി കുറ്റവിമുക്താരാക്കി.

2003 ജനുവരി 6ന് യൂനസിനെ അവസാനമായി ജീവനോടെ കണ്ടദിവസം, അയാൾ വല്ലാതെ അവശനും ക്രൂരമായി മർദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെന്നും സഹതടവുകാരന്റെ മൊഴിയുണ്ട്. എന്നാൽ സച്ചിനും മറ്റു മൂന്നു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും യൂനസിനെ തെളിവെടുപ്പിനായി ഔറംഗബാദിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടെന്നും അപ്പോൾ യൂനസ് രക്ഷപ്പെട്ടെന്നുമായിരുന്നു പൊലീസിന്റെ വാദം. തുടർന്നു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനു പിന്നാലെ കോടതി ഉത്തരവുപ്രകാരം സച്ചിനും മറ്റു മൂന്നു പേർക്കുമെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിനു കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു.

കേസിൽ മറ്റു പൊലീസുകാരെയും പ്രതികളാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂനസിന്റെ കുടുംബം വിവിധ കോടതികളെ സമീപിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിനു സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയില്ല. വിചാരണയ്ക്ക് അവരെ ചേർക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച അപേക്ഷയും സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. അതേസമയം, സെഷൻസ് കോടതിയിലെ വിചാരണ 2018 ജനുവരി 17ലെ ആദ്യത്തെ സാക്ഷി മൊഴിയെടുപ്പിനു ശേഷം മുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. മറ്റു നാല് പൊലീസുകാരും സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാരാണെന്നായിരുന്നു സാക്ഷിയുടെ മൊഴി.

ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവരെയും പ്രതിചേർക്കാൻ സ്പെഷൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ധീരജ് മിറാജ്കർ അപേക്ഷ നൽകി. രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ ധീരജിനെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് സർക്കാർ നീക്കി. ഇതിനെതിരെ യൂനസിന്റെ മാതാവ് ആസിയ ബീഗം മഹാരാഷ്ട്ര ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. എന്നാൽ മറ്റൊരു പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇപ്പോൾ വിചാരണ മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. സച്ചിനെ വസിയെ ഉൾപ്പെടെ പ്രതികളെ ജോലിയിൽ തിരിച്ചെടുത്തത് കേസിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ആസിയ ബീഗം പറഞ്ഞു.

