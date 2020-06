തിരുവനന്തപുരം∙ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം 30 വരെ തുറക്കില്ലെന്നു എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസർ വി.രതീശൻ അറിയിച്ചു. നേരത്തെ റജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയവർക്ക് നാളെ മുതൽ പ്രവേശനമുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇൗ തീരുമാനം റദ്ദാക്കി.



English Summary: Sree Padmanabhaswamy Temple will not be open until 30