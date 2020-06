ആശ്വാസം; ധാരാവിയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു

മുംബൈ∙ കോവിഡ് വ്യാപനം സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ച ധാരാവിയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. ഇന്നലെ 13 പേർക്കു മാത്രമാണ് ഇവിടെ രോഗബാധ. ശനിയാഴ്ച 10 രോഗികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുളളൂ. മേയിൽ പ്രതിദിനം ശരാശരി 50 പേർക്കു രോഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന സ്ഥാനത്താണിത്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരിയായ ഇവിടെ ആകെ രോഗികൾ 1921. ഈ മാസം ഒരാൾ പോലും കോവിഡിനെത്തുടർന്നു മരിച്ചിട്ടില്ല. ധാരാവിയിൽ ആകെ മരണസംഖ്യ 71 ആണ്.



കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി പ്രതിദിനം രോഗം കണ്ടെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം ശരാശരി 20 ആണ്. ജൂണിൽ ഒരാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോൾ 161 പേർക്കു മാത്രമാണു രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. പ്രാഥമിക പരിശോധന വ്യാപകമാക്കിയതും സംശയമുള്ളവരെ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കി ഐസലേറ്റ് ചെയ്തതുമാണു രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായകമായതെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ഇതുവരെ 7 ലക്ഷത്തോളം പേരെ സ്ക്രീനിങ്ങിനു വിധേയമാക്കിയെന്നും സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്കുകൾ കൂടുതൽ സജീവമായത് പരിശോധന എളുപ്പമാക്കിയെന്നും അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രൈമറി കോൺടാക്ടുകളെ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും നേട്ടമായി. ഒട്ടേറെപ്പേർ നാടുകളിലേക്കു മടങ്ങിയത് ചേരിയിലെ തിക്കും തിരക്കും കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്തു ലക്ഷത്തിലേറെയാണു ധാരാവിയിലെ ജനസംഖ്യ. ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണു ധാരാവിയിൽ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

English Summary: With a drop in Covid-19 cases and deaths, Dharavi shows signs of flattening the curve